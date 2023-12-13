اختيارك لشجرة عيد الميلاد وزينتها يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيتك... هذا ما تخبره شجرتك عنك!

اختيارك لشجرة عيد الميلاد وزينتها يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيتك... هذا ما تخبره شجرتك عنك!







وكان ستانتون ضابطاً سابقاً لإنفاذ القانون في المملكة المتحدة، ومعروفاً لدى مشاهدي التلفزيون البريطاني باسم "كاشف الكذب البشري"، نظراً لقدرته على استخلاص الحقيقة من المشتبه بهم والأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات. وحصل على شهادة في علم النفس ويعتبر خبيرا في لغة الجسد.



وقام بتطوير ملف تعريف لمجموعة من أنماط أشجار العيد الشائعة - وأدوات التشذيب التي تجعلها تنبض بالحياة.



وهنا – بكلماته الخاصة – النتائج الكاملة التي توصل إليها ستانتون، وفق ما نقل موقع



الشجرة الصغيرة



"إنه انعكاس حقيقي لشخصية شخص ما عندما يختار شجرة صغيرة. فهذا يعني أنه لا يحب الفوضى، كما يحب التعامل مع الأشياء بطريقة محددة.



"التنظيم جزء مهم من يومه وشخصيته. ومع وجود شجرة صغيرة، فإنه ما زال يعترف بأنه عيد الميلاد، ولكن بشجرة تستحوز على مساحة أصغر"، وفق ما قال.



وتابع: "من يتجهون نحة هذا الخيارهم من النوع الإجرائي للغاية في أسلوب حياتهم اليومي. وعندما يتعلق الأمر بإزالة الشجرة، فسيتم ذلك دون أي ضجة... وسيعود هؤلاء الأشخاص قريبًا إلى بيئتهم الطبيعية بمجرد انتهاء موسم الأعياد."



ديكورات مصنوعة يدويا



"يفضل بعض الأشخاص صنع ديكوراتهم الخاصة لأنها انعكاس حقيقي لشخصيتهم. إنهم يميلون إلى أن يكونوا أشخاصًا منفتحين وذوي رأي كبير."



"إنهم لا يمانعون في أن يُنظر إليهم على أنهم غريبين، لذلك يفكرون بشكل عام بطريقة ابتكارية. وسيكونون أيضًا مبدعين فيما يتعلق بمهنتهم وطريقة تفكيرهم."



"سوف يشجعون الناس على صنع الأشياء بأنفسهم، بدلاً من شرائها لأنها وسيلة للسماح لإبداعهم بالتألق. وسيكونون صديقين للبيئة تمامًا في معتقداتهم وإعادة التدوير أمر مهم بالنسبة لهم."



"سيستخدمون نفس الزخارف في السنوات التالية، لكنهم سيضيفون إليها أيضًا من خلال الإبداع وصنع زخارف جديدة أيضًا."



شجرة كبيرة جدًا بالنسبة للغرفة



"الشخص الذي يحصل على شجرة كبيرة جدًا بالنسبة للغرفة هو شخص طموح للغاية وعظيم. إنه مجازف كبير، ويميل إلى الرغبة في المبالغة في الأمور."



"مرة أخرى، قد ترى هذا الشخص يبالغ في إضاءة أضواء عيد الميلاد خارج منزله. إنه نوع من الأشخاص الذين يرتدون سترات عيد الميلاد ويعزفون موسيقى عيد الميلاد في وقت سابق من العام."



"فيما يتعلق بالمهنة، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا رواد أعمال، أو مديرين تنفيذيين، أو أي شيء يمكنهم من خلاله التفكير بشكل كبير ومبتكر وخلّاق ولا تختلف الطريقة التي يزين بها شجرة عيد الميلاد الخاصة به."



"سوف تبتلع الشجرة الغرفة، وبغض النظر عن مدى خطأه فيما يتعلق بالقياسات، فإن هذا الشخص لن يعترف أبدًا بأنه مخطئ."



"في الواقع، سيرغب هؤلاء الأشخاص في الحصول على شجرة أكبر مع مرور السنين. سيكون هناك تعويض مبالغ فيه لأضواء وزينة عيد الميلاد."



الشجرة الطبيعية

سواء كنت ملتزمًا بالمظهر الكلاسيكي، أو عاشقًا للبساطة، أو شخصًا يحب الزخرفة، فإن اختيارك للقطع لزينة الأعياد يمكن أن يكشف للعالم المزيد عن نوع شخصيتك أكثر مما تتخيل، وفقًا للخبير السلوكي دارين ستانتون.وكان ستانتون ضابطاً سابقاً لإنفاذ القانون في المملكة المتحدة، ومعروفاً لدى مشاهدي التلفزيون البريطاني باسم "كاشف الكذب البشري"، نظراً لقدرته على استخلاص الحقيقة من المشتبه بهم والأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات. وحصل على شهادة في علم النفس ويعتبر خبيرا في لغة الجسد.وقام بتطوير ملف تعريف لمجموعة من أنماط أشجار العيد الشائعة - وأدوات التشذيب التي تجعلها تنبض بالحياة.وهنا – بكلماته الخاصة – النتائج الكاملة التي توصل إليها ستانتون، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست "إنه انعكاس حقيقي لشخصية شخص ما عندما يختار شجرة صغيرة. فهذا يعني أنه لا يحب الفوضى، كما يحب التعامل مع الأشياء بطريقة محددة."التنظيم جزء مهم من يومه وشخصيته. ومع وجود شجرة صغيرة، فإنه ما زال يعترف بأنه عيد الميلاد، ولكن بشجرة تستحوز على مساحة أصغر"، وفق ما قال.وتابع: "من يتجهون نحة هذا الخيارهم من النوع الإجرائي للغاية في أسلوب حياتهم اليومي. وعندما يتعلق الأمر بإزالة الشجرة، فسيتم ذلك دون أي ضجة... وسيعود هؤلاء الأشخاص قريبًا إلى بيئتهم الطبيعية بمجرد انتهاء موسم الأعياد.""يفضل بعض الأشخاص صنع ديكوراتهم الخاصة لأنها انعكاس حقيقي لشخصيتهم. إنهم يميلون إلى أن يكونوا أشخاصًا منفتحين وذوي رأي كبير.""إنهم لا يمانعون في أن يُنظر إليهم على أنهم غريبين، لذلك يفكرون بشكل عام بطريقة ابتكارية. وسيكونون أيضًا مبدعين فيما يتعلق بمهنتهم وطريقة تفكيرهم.""سوف يشجعون الناس على صنع الأشياء بأنفسهم، بدلاً من شرائها لأنها وسيلة للسماح لإبداعهم بالتألق. وسيكونون صديقين للبيئة تمامًا في معتقداتهم وإعادة التدوير أمر مهم بالنسبة لهم.""سيستخدمون نفس الزخارف في السنوات التالية، لكنهم سيضيفون إليها أيضًا من خلال الإبداع وصنع زخارف جديدة أيضًا.""الشخص الذي يحصل على شجرة كبيرة جدًا بالنسبة للغرفة هو شخص طموح للغاية وعظيم. إنه مجازف كبير، ويميل إلى الرغبة في المبالغة في الأمور.""مرة أخرى، قد ترى هذا الشخص يبالغ في إضاءة أضواء عيد الميلاد خارج منزله. إنه نوع من الأشخاص الذين يرتدون سترات عيد الميلاد ويعزفون موسيقى عيد الميلاد في وقت سابق من العام.""فيما يتعلق بالمهنة، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا رواد أعمال، أو مديرين تنفيذيين، أو أي شيء يمكنهم من خلاله التفكير بشكل كبير ومبتكر وخلّاق ولا تختلف الطريقة التي يزين بها شجرة عيد الميلاد الخاصة به.""سوف تبتلع الشجرة الغرفة، وبغض النظر عن مدى خطأه فيما يتعلق بالقياسات، فإن هذا الشخص لن يعترف أبدًا بأنه مخطئ.""في الواقع، سيرغب هؤلاء الأشخاص في الحصول على شجرة أكبر مع مرور السنين. سيكون هناك تعويض مبالغ فيه لأضواء وزينة عيد الميلاد."

"الأشخاص الذين يختارون الأشجار الطبيعية والكلاسيكية يميلون إلى أن يكونوا تقليديين للغاية. غالبًا ما يكون عيد الميلاد الخاص بهم هو نفسه العام بعد عام، مثل الهدايا تحت الشجرة عشية عيد الميلاد."



"يقوم بعض الأشخاص أحيانًا بفتح بعض الهدايا عشية عيد الميلاد، لكن ذلك قد يكون مكروهًا لدى التقليديين. إنهم يحبون متابعة كل شيء حرفيًا. إنهم قديمو الطراز وتقليديون للغاية."



"إنهم يحبون الالتزام بالعديد من التقاليد الشعبية المرتبطة بعيد الميلاد، لأنهم أناس تقليديون للغاية... إنهم من النوع الذي يترك كوبًا من الحليب والبسكويت لسانتا كلوز، بغض النظر عن عمره".



اللمسة المعاصرة



"عندما تأخذ زينة عيد الميلاد طابعًا معاصرًا، يميل هؤلاء الأشخاص إلى الاعتقاد بأن لديهم الكثير من الرقي. سوف يرتدون ملابس مصممة خصيصًا ويبدون دائمًا مرتبين."



"لن ترى هؤلاء الأشخاص في السوبر ماركت يرتدون ملابس رياضية. إنهم يريدون إظهار أفضل نسخة من أنفسهم للعالم."



"كامتداد لشخصيتهم، عندما يتعلق الأمر بتزيين شجرة العيد، فإن الأمر كله يتعلق بالبساطة. لن يفرطوا في تحميل الشجرة. سيكون أنيقًا من حيث الحد الأدنى من الأضواء والحلى والزينة."



"شجرتهم هي انعكاس حقيقي للطريقة التي يرون بها العالم. إنهم يريدون دائمًا أن يُنظر إليهم على أنهم أفضل نسخة من أنفسهم."



الشجرة الاصطناعية



"أولئك الذين يميلون إلى اختيار شجرة عيد الميلاد الاصطناعية هم منهجيون وإجرائيون ومحددون للغاية. إن إخراج الزينة من الدور العلوي أو المخزن يكاد يكون بمثابة عملية عسكرية بالنسبة لهم".



"إنهم يميلون إلى وضع شجرتهم في وقت قياسي. إنها تقليدية بمعنى وضع الكثير من الزخارف، ولكن كل شيء يجب أن يكون في مكان معين."



"إنهم أيضًا الأشخاص الذين لا يعملون على الحفاظ على زخارفهم. يميل بعض الأشخاص إلى ترك زخارفهم بعد فترة طويلة من عيد الميلاد، لكن الأشخاص الذين لديهم شجرة اصطناعية سيتبعون قاعدة عيد الميلاد الـ 12 يومًا."



"بمجرد انقضاء هذا الوقت، يذهب كل شيء إلى مكانه الصحيح حتى العام المقبل. إنهم منهجيون ومباشرون للغاية."



الشجرة الغريبة

"الأشخاص الملتويون مثيرون للاهتمام دائمًا لأنهم لن يكون لديهم أي قيود أو إحساس بالتناسب. سوف يشترون الكثير من الأضواء والحلى والزينة. سوف يقومون بتحميل الشجرة بشكل زائد حتى تئن."



"سيقوم هذا النوع من الأشخاص أيضًا بوضع ما يكفي من الأضواء خارج منازلهم وسيتجاوزون المعايير من حيث التفاخر والصراخ بصوت عالٍ للغاية.



"عندما تجد هؤلاء الأشخاص الذين لديهم وفرة هائلة من أضواء وزخارف عيد الميلاد في الخارج، فمن المحتمل أن يكون لديهم شجرة صاخبة وغريبة بنفس القدر في الداخل."



"ربما يكونون متشابهين في الحياة اليومية - منفتحون جدًا، وأكبر من الحياة، وصاخبون جدًا".



مصممة إلى الكمال



"إن نوع الأشخاص الذين يزينون شجرتهم إلى حد الكمال يميلون إلى أن يكونوا أشخاصًا جريئين ومنفتحين. إنهم يحبون كل شيء في مكانه، مما يعني أنهم محددون إلى حد ما. إنهم مسؤولون إلى حد كبير عن الديكورات، ولن يسمحوا لأي شخص آخر بمساعدتهم.



"لديهم نظام واضح ويجب أن يكون كل شيء متناسقا تمامًا. ربما لن يكون لديهم المزيد من الحلى على جانب واحد من الشجرة إلى الجانب الآخر.



"إنهم يطبقون نفس العقلية أو العقلية المتمثلة في أن كل شيء يجب أن يكون متوازنًا وممتعًا من الناحية الجمالية، وإلا فإنه سيزعجهم. "



"معظم الناس لا يمانعون، لكن الأشخاص الذين يتمتعون بهذا النوع من السمات الشخصية لا يريدون رؤية الصورة مائلة."



"إنهم متماثلون تمامًا عندما يتعلق الأمر بتزيين الشجرة. يجب أن تكون مستقيمة ومتناسقة ومتوازنة تمامًا.



الديكور الزائد

"هناك الكثير من الأضواء والديكورات، مرة أخرى، هذا هو نوع الأشخاص الذين يتمتعون بشخصية صاخبة ومنفتحة للغاية. إنهم يريدون حقًا بذل قصارى جهدهم في عيد الميلاد."



"ستجد أن لديهم ملاكًا أو نجمة في أعلى الشجرة. إنهم يريدون أن يُنظر إلى شجرتهم على أنها الأعظم والأفضل في المنطقة."



"هذا الأنواع من الأشخاص يستمر في التقدم خطوة أخرى كل عام. يميل هؤلاء الأشخاص أيضًا إلى أن يكونوا خيريين تمامًا."



"إنهم من النوع الذي يقدم فطائر اللحم المفروم لمغني الترانيم، بدلاً من عدم فتح الباب. ويكون هؤلاء الأشخاص مستمعين جيدين، من النوع الذي يعتني بالآخرين ويجعلهم يشعرون بأنهم مميزون."