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الجرو "وحيد القرن"... ذيله ينمو في منتصف جبهته وهذه قصته! (صور)

منوعات
2023-12-13 | 12:10
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الجرو "وحيد القرن"... ذيله ينمو في منتصف جبهته وهذه قصته! (صور)

الجرو "وحيد القرن"... ذيله ينمو في منتصف جبهته وهذه قصته! (صور)

الجرو الرائع الذي تم العثور عليه مهجورًا في البرد القارس، والذي أطلق عليه اسم Narwhal the Little Magical Furry Unicorn، يعيش أفضل أيام حياته بعد أربع سنوات من إنقاذه.

وأصبح الجرو "وحيد القرن"، الذي ينمو ذيله في منتصف جبهته، نجمًا على الإنترنت عندما انتشر مقطع فيديو له في عام 2019 بعد أن تم التخلي عنه بشكل مأساوي وتركه في "البرد القارس"، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.

وعثرت منظمة الإنقاذ Mac's Mission، ومقرها ولاية ميسوري، على الجرو الجميل، الذي أصيب أيضًا في ساقه، في الشارع مع كلب آخر أكبر سنًا وأخذتهما تحت جناحها.

وأطلق الموظفون على الكلب الرائع Narwhal لقب Little Magical Furry Unicorn، وسرعان ما اكتسب معجبين في كل أنحاء العالم، الذين ذابت قلوبهم بعد تحميل الصور ومقاطع الفيديو على فيسبوك. ومع ذلك، لم يكن الجميع طيبين.

ومن المثير للقلق أن بعض الناس كانوا معادين للجرو الرائع وحاولوا اقتحام الملجأ لقتله. وأوضحت روشيل ستيفن، مؤسسة الملجأ، أن البعض اعتبره "بغيصا".

ووضع الملجأ مراقبة أمنية صارمة على ناروال للحفاظ على سلامة الجرو، قبل أن تتبناه روشيل، التي وقعت في حب الكلب، بنفسها. وفي مشاركة تحديث في كانون الأول 2022، قالت روشيل إنه كان "مزدهرًا وأصبح المتحدث باسم المهمة".

وفي حديثها إلى FOX 35، أضافت روشيل: "إنه سعيد للغاية. ويحب فناء منزله الخلفي الكبير وشقيقتيه سوندر وأسيس... وهو الآن كلب يبلغ من العمر أربع سنوات سعيدًا وفضوليًا وودودًا."

وفي تقديم تحديث لموقع Nine.com.au في عام 2023، شاركت روشيل: "إنه أيضًا يحب تمامًا أن يكون بالخارج. أعتقد أن هذا لأنه جزء من روح كلب الصيد. إنه يحب فحص الفناء والركض والاستلقاء على العشب أو إذا كان هناك ضوء الشمس."

وأوضحت روشيل أن هذا الكلب الذي سمي على اسم نوع من الحيتان، يشتهر بأنيابه البارزة من رؤوسها، وهو "ألطف حيوان على الإطلاق"، وعلى الرغم من "كرهه" لركوب السيارات، إلا أنه يحب الذهاب إلى المناسبات مع المالك.

ولا يزال لديه ذيل غير عادي بين عينيه لأنه لا يوجد سبب طبي لإزالته - ولكن في عام 2019، أجاب مركز الإنقاذ على السؤال الذي يتردد على شفاه الجميع - فهو لا يهتز عندما يكون متحمسًا.

وبعد إنقاذه، تم نقل الجرو إلى الطبيب البيطري لمحاولة معرفة سبب وجود ذيل متصل بوجهه. لقد شاركوا: "الذيل الإضافي غير مرتبط بأي شيء وليس له أي فائدة حقيقية سوى جعله أروع جرو على الإطلاق!". 

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