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كانت تصرخ بشدة واعتقدوا أنها في خطر... شابة تقع في موقف محرج وهذا ما كانت تقوم به في الواقع!
منوعات
2023-12-13 | 12:53
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كانت تصرخ بشدة واعتقدوا أنها في خطر... شابة تقع في موقف محرج وهذا ما كانت تقوم به في الواقع!
كانت تصرخ بشدة واعتقدوا أنها في خطر... شابة تقع في موقف محرج وهذا ما كانت تقوم به في الواقع!
أصيبت فتاة تعشق ألعاب الفيديو بالحرج بعد أن استدعتها الشرطة لأنها أحدثت الكثير من الضوضاء أثناء اللعب على جهاز PlayStation.
لقد شاركت كيف أنها كانت في سلسلة خسائر متتالية في Overwatch 2، ولكن بعد أن بذلت جهدًا إضافيًا، بدأت في الفوز ولم تستطع احتواء حماستها.
وكانت تصرخ في وجه أعدائها الافتراضيين، غير مدركة أن جيرانها يمكنهم سماعها عبر الجدار. ونشرت على موقع Reddit: "لقد استدعاني رجال الشرطة بسبب ممارسة ألعاب الفيديو. كنت أصرخ "العب اللعبة!" والصراخ على الأعداء (بالنسبة لي، الدردشة الصوتية متوقفة). وانتهى الأمر بشرطية جاءت إلى باب منزلي وقالت إن أحد الجيران اتصل بي قلقًا من تعرضي للأذى"، وفق ما نقل موقع
ميرور البريطاني
.
وتابعت: "قالت الشرطية إن ذلك لم يكن انتهاكًا للضوضاء، لقد كانوا قلقين فقط. أعتقد أنني بحاجة إلى أن أكون أكثر هدوءًا قليلاً."
وبينما أعربت عن تقديرها لاهتمام جيرانها، إلا أنها شعرت بالحرج قليلاً بشأن الوضع برمته.
وعلقت إحدى المستخدمات على منشورها: "أعتقد أنه من الأفضل أن يكونوا قلقين. كنت ألعب ليلة مع أبناء عمي وتلقينا شكوى من الضوضاء قائلين: "لقد تلقينا مكالمة بشأن بعض الاضطرابات الجسدية؟"... لقد ظنوا أننا كنا نتقاتل مع بعضنا البعض."
وعلق مستخدم آخر: "جاري في الطابق العلوي لاعب، ويصدر صوتًا عاليًا جدًا عندما يلعب. إذا لم أكن أعرف ما هي الألعاب التي كان يلعبها من خلال الأصوات وخبرتي في الألعاب، لكنت اعتقدت أنه كان في مشكلة... مرات عديدة. من السهل أن تنسى مدى ارتفاع صوتك عندما تكون منغمسًا في إحدى الألعاب، لكن يمكنني أن أرى كيف يمكن لشخص لا يلعب أن يخطئ في الأمر."
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