اختطاف "دي جي" مشهور في هذا البلد... عذبوه بأشنع الطرق وهذا ما أظهره التشريح!

سُجنت عصابة اختطفت وقتلت منسق الموسيقى الشهير، دي جي محمد كوراي ألبيرجين، الّذي كان بصحبة حبيبته جوزدي دالبوداك، في حانة بالقرب من ملعب توتنهام هوتسبر في بريطانيا.

ووفق موقع " ديلي ميل "، تعرض ألبيرجين، البالغ من العمر 43 عامًا وأبًا لطفلين، وحبيبته للاختطاف أثناء عودتهما إلى المنزل من مطعم إيطالي في مايفير وسط لندن في تشرين الأول من عام 2022.

وتمت محاكمة تيجان كينيدي (33 عامًا) وعلي كافاك (26 عامًا) بتهم الخطف والقتل غير العمد، وحكم عليهما بالسجن لمدة 13 و20 عامًا، بينما حُكم على ستيفان غوردون (34 عامًا) وصامويل أووسو أوبوكو (35 عامًا) بالسجن لمدة ثماني وسبع سنوات بتهمة الاختطاف.

وفي التفاصيل، تم نقل الضحية وحبيبته إلى حانة نبيذ خالية في شارع وايت هارت لين بلندن، حيث تعرض ألبيرجين للتعذيب حتى الموت.

وأظهر تشريح الجثة آثار الضرب بمضرب بيسبول، والحرق بالماء المغلي، والطعن في باطن قدميه، وكان هناك أيضًا كدمات في المناطق الحساسة.

وتمت التخلص من جثته في غابة إسيكس، فيما قضت دالبوداك يومين محبوسة في المرحاض قبل إطلاق سراحها ودفع الخاطفين لها مبلغًا ماليًا مقابل استخدام سيارة أجرة.