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تعرض لسكتة قلبية قبل دقائق من انتهاء مباراة كرة القدم... لاعب ينهار أرضا وهؤلاء هم "الأبطال" الذين أنقذوه!

تعرض لسكتة قلبية قبل دقائق من انتهاء مباراة كرة القدم... لاعب ينهار أرضا وهؤلاء هم "الأبطال" الذين أنقذوه!







وانهار بيتر دان (64 عاما) قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة الودية للهواة.



وقام المنافسان كريستوفر آدامز ومارتن ماكلويد – فني سيارة إسعاف ومسعف – بإدارة الإنعاش القلبي الرئوي، وفق ما نقل موقع



وقد ساعدهم المارة، ومن بينهم شرطيان وممرضة.



واستخدمت المجموعة جهاز إزالة الرجفان والضغط على الصدر والتنفس الاصطناعي لإنقاذه.



وقال بيتر، الذي يلعب لمشجعي فالكيرك في التدريب ضد نادي نيس: "أود أن أشكر كل من ساعدني، بمن في ذلك شريكتي كارين وابنتي... لولاهم، لما كنت هنا اليوم... كان ذلك في آخر دقيقتين من المباراة وقد انهرت."



إنه يتعافى من مجازة قلبية ثلاثية لكنه عاد إلى العمل كبستاني بدوام جزئي بعد الحادث الذي وقع في آب الفائت.



وتم إدراج كريستوفر ومارتن مؤخرًا في القائمة المختصرة لجوائز Local Hero.

تم انقاذ لاعب كرة قدم أصيب بسكتة قلبية على أرض بمساعدة لاعبين من الفريق المنافس.وانهار بيتر دان (64 عاما) قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة الودية للهواة.وقام المنافسان كريستوفر آدامز ومارتن ماكلويد – فني سيارة إسعاف ومسعف – بإدارة الإنعاش القلبي الرئوي، وفق ما نقل موقع ذا صن وقد ساعدهم المارة، ومن بينهم شرطيان وممرضة.واستخدمت المجموعة جهاز إزالة الرجفان والضغط على الصدر والتنفس الاصطناعي لإنقاذه.وقال بيتر، الذي يلعب لمشجعي فالكيرك في التدريب ضد نادي نيس: "أود أن أشكر كل من ساعدني، بمن في ذلك شريكتي كارين وابنتي... لولاهم، لما كنت هنا اليوم... كان ذلك في آخر دقيقتين من المباراة وقد انهرت."إنه يتعافى من مجازة قلبية ثلاثية لكنه عاد إلى العمل كبستاني بدوام جزئي بعد الحادث الذي وقع في آب الفائت.وتم إدراج كريستوفر ومارتن مؤخرًا في القائمة المختصرة لجوائز Local Hero.