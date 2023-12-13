دون جواز سفر أو تأشيرة أو تذكرة... هكذا سافر رجل من أوروبا إلى أميركا

قام رجل روسي بالسفر من كوبنهاغن إلى لوس أنجلوس الشهر الماضي دون جواز سفر أو تأشيرة أو تذكرة أو أي سجل يفيد بأنه كان على متن الرحلة، وفقاً لسجلات المحكمة.

وفقًا لإفادة المحكمة الرسمية، ذكر مسؤولون فدراليون أن سيرغي فلاديميروفيتش أوتشيغافا، الذي يحمل الجنسية الروسية والإسرائيلية، سافر من كوبنهاغن على متن شركة الطيران الإسكندنافية وهبط في مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) في الرابع من تشرين الثاني الساعة 1 ظهرًا بتوقيت لوس أنجلوس، بدون تذكرة طيران أو وثائق هوية صحيحة.

وتنص الشكوى على أنه عندما قدَّم أوتشيغافا نفسه للدخول عبر نقطة التفتيش التابعة لجمارك وحماية الحدود (CBP) في LAX، اكتشف الضباط أنه لم يكن مدرجًا كراكب في قائمة الركاب للرحلة SK 931 أو أي رحلة دولية واردة أخرى.

ولاحظ معظم أفراد طاقم الطائرة وجود أوتشيغافا على متن الرحلة، حيث ذكروا أنه تجول حول الطائرة وكان يُغيّر مكان جلوسه بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، زعموا أنه طلب وجبتين خلال تقديم الطعام، كما حاول تناول الشوكولاتة التي كانت ملكًا لأفراد طاقم الطائرة.

وأفاد أفراد الطاقم بأنهم لم يروا تذكرة الطائرة الخاصة به، ولكنهم لاحظوا أن المقعد الذي اختاره أوتشيغافا على متن الطائرة كان من المفترض أن يكون محجوزا.

وعندما تم استجوابه، ذكر التقرير أن أوتشيغافا قد قدم معلومات زائفة ومضللة حول سفره إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك قوله في البداية للضباط أنه ترك جواز سفره الأميركي على متن الطائرة.

وتبيّن أن أوتشيغافا لا يمتلك جواز سفر، بل كان بحوزته بطاقات تعريف روسية وبطاقة تعريف إسرائيلية. وكان لديه أيضًا صورة جزئية للجواز على هاتفه الذكي تظهر اسمه وتاريخ ميلاده ورقم جواز السفر، ولكن الصورة لم تظهر صورة حامل الجواز، بحسب المعلومات.