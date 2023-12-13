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"ماتت" لمدة 24 دقيقة ثم عادت للحياة... هذا ما روته عن تجربتها الغريبة!

منوعات
2023-12-13 | 13:31
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"ماتت" لمدة 24 دقيقة ثم عادت للحياة... هذا ما روته عن تجربتها الغريبة!

"ماتت" لمدة 24 دقيقة ثم عادت للحياة... هذا ما روته عن تجربتها الغريبة!

هناك اعتقاد شائع بأنه قبل أن تموت مباشرة، تومض حياتك أمام عينيك، ويتم الترحيب بك بضوء ساطع يشجعك على المضي قدمًا. على الأقل هذا ما يقولونه في الأفلام.

وفي الواقع، قام العلماء بتوثيق العديد من تجارب الاقتراب من الموت لأشخاص "ماتوا" ثم عادوا إلى الحياة. تأثير لازاروس، أو الإنعاش الذاتي لاستخدام المصطلح الطبي، هو عندما يُعلن عن وفاة الشخص بسبب السكتة القلبية وفجأة تظهر عليه علامات الحياة، ويمكن أن يكون ذلك في غضون 10 دقائق من انتهاء الإنعاش القلبي الرئوي.

ومن النادر بشكل لا يصدق أن الأطباء لا يزالون لا يعرفون السبب الدقيق لهذه الظاهرة، بخلاف أنه على الرغم من أنه يبدو كما لو أنهم عادوا إلى الحياة، إلا أنهم في الواقع لم يموتوا بالفعل. 

وغالبية الأشخاص الذين يجربون هذا الأمر لا يعيشون في كثير من الأحيان لفترة طويلة بعد "العودة".

 في الواقع، وفقًا لعيادة كليفلاند، من بين 65 حالة موثقة في الفترة من 1982 إلى 2018، تعافى 18 شخصًا فقط بشكل كامل، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.

ومن خلال مناقشة تجربتها الخاصة، شاركت امرأة "ماتت" لمدة 24 دقيقة ما حدث بالضبط وكشفت عما رأته وشعرت به خلال تلك الفترة. 

وكتبت لورين كنداي على موقع Reddit: "لقد تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة في المنزل في شباط الفائت - اتصل زوجي بالطوارئ وبدأ الإنعاش القلبي الرئوي. استغرق فريق الطوارئ الطبية 24 دقيقة لإنعاشي. وبعد 9 أيام في وحدة العناية المركزة، أُعلن أنني "سليمة إدراكيًا" ولا يوجد أي ضرر واضح في الدماغ في التصوير بالرنين المغناطيسي.

وبدعوة الناس لطرح أسئلتها، كشفت لورين أنه بعد إصابتها بسكتة قلبية، أجرى زوجها عملية الإنعاش القلبي الرئوي لمدة أربع دقائق، مع شرح عامل الطوارئ ما يجب فعله.و وصلت خدمات الطوارئ خلال ذلك الوقت واستمرت في الإنعاش لمدة 20 دقيقة أخرى قبل أن يبدأ قلبها في النبض مرة أخرى. 

وتم نقلها إلى المستشفى، ودخلت في غيبوبة لمدة يومين قبل أن تستيقظ.

وأضافت: "استيقظت وكنت في حيرة من أمري بشأن التنبيب، ولم يعد لدي أي ذاكرة قصيرة المدى لأيام عدة أخرى. لم أستعد أبدًا ذاكرة الأسبوع الفائت أو معظم الوقت في وحدة العناية المركزة وكنت أشعر بالضبابية قبل شهر تقريبًا.

"لا أتذكر سوى الشعور بالسلام الشديد الذي أفتقده بشدة! بقي هذا السلام معي لبضعة أسابيع بعد الاستيقاظ. لا أعرف متى بدأت أفهم في أي عام كان الأمر وأجيب على الأسئلة العصبية بدقة ولكن أعتقد أن الأمر استغرق بضعة أيام. قيل لي إنني ظللت أنسى سبب وجودي في المستشفى"، بحسب ما روت.

وبالتعمق في ما تتذكره من ذلك الوقت، أوضحت لورين: "لم أر ضوءًا أو نفقًا، ولكن كان لدي شعور عميق بالسلام... غريب ولكنه حقيقي. أنا بالتأكيد لم أعد أخشى الموت، على الرغم من عدم رؤية أي شيء مميز لأتذكره أو أبلغ عنه."

وتابعت في تعليق آخر: "أشعر أن هناك خطًا رفيعًا للغاية بين الحياة والموت، وبينما أنا ممتنة لقضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة، إلا أنني لم أعد أشعر بالقلق بشأن الموت بعد الآن. أنا أكثر قلقًا بشأن الألم الذي غالبًا ما أشعر به في الحياة ".

وأضافت: "أشعر أن حياتي الأولى انتهت في شباط واستيقظت على حياتي الثانية. يعتقد الناس أنني أفضل لأنني أستطيع المشي وحتى المشي لمسافات طويلة مرة أخرى (ببطء) وقد لا يعرفون أن لدي جهاز مزيل الرجفان في جسدي أو غيره. ولكن عندما يخبرني الناس بأنني أبدو بحالة جيدة أو أفضل، يكون الأمر غريبًا بالنسبة لي لأنني لا أشعر بأنني نفس الشخص وأنا دائمًا على دراية بالتجربة."

وكتبت لورين كتابًا وثقت فيه تجربتها.
 

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