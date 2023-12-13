بعد بيروت... البحرين تحتفل باختيار المنامة "عاصمة للإعلام العربي" (صور)

تم اختيار المنامة "عاصمة للإعلام العربي لعام 2024" خلال اجتماع وزراء العرب في حزيران من هذا العام، حيث خلفت بيروت التي تم اختيارها في العام السابق.

وفي احتفال كبير اقيم في وسط المنامة رحب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي بجميع الحضور من شخصيات رسمية وصحفية موجها شكره لكل الداعمين والمساندين لهذا الحفل الذي يعبر عن المشهد الإعلامي والصحفي الجميل في البحرين.



وأكّد على أن "هذه الفعالية تأتي احتفاءً بالأعياد الوطنية واختيار المملكة عاصمة للإعلام العربي 2024، وتهدف أيضًا إلى توطيد أواصر التواصل بين الأسرة الصحفية في المملكة".

ووفقًا لرئيس لجنة الفعاليات للصحفيين في البحرين منصور شاكر، فإن "هذا الاختيار يعكس انفتاحًا وحرية كبيرة في الإعلام في البحرين، مما يتيح مساحة حرة للإعلاميين والصحافة للتحرك والنقاش، وذلك بشكل خاص في العالم العربي."

منذ حزيران، كانت جمعية الصحفيين تعمل على التحضير لحدث ضخم للإعلان عن هذا التوقيع البارز. وقررت الجمعية تنظيم حفل ضخم للصحفيين والإعلاميين في البحرين، وكل من ينتمي إلى ميدان الإعلام، للاحتفال بتسمية المنامة "عاصمة الإعلام العربي" ليل الثلاثاء في 12 كانون الأول.

وأُقيم الحفل في منتجع " ريف كلوب هاوس" بجزيرة الريف التي تطل على خليج البحرين، والتي تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال اللبناني روبير معوّض.

وكان الحفل بحضور ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر ووزير الإعلام البحريني رمزان النعيمي. كما شارك فيه عدد كبير من المسؤولين الكبار والصحافيين والإعلاميين في البحرين.

وتابع شاكر بالقول: "كان هذا الحفل أكبر تجمع للإعلاميين للتعبير عن سرورنا بتعيين المنامة عاصمة للإعلام العربي بعد بيروت. والآن، أصبحت البحرين المقر لكل القمم العربية والفعاليات والنقاشات وكل ما يتعلق بميدان الإعلام."