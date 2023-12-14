القصة عن شابة أُجبرت على مغادرة بلدها... شابة عربية تنال جائزة "فرانس كولتور" الطالبية للرواية

مُنحت جائزة "فرانس كولتور" الطالبية للرواية الأربعاء للمغربية سلمى المومني التي لم تتجاوز الرابعة والعشرين وبرزت في مطلع الموسم الأدبي الخريفي الحالي.

وفازت المومني بهذه الجائزة عن روايتها الأولى "وداعا طنجة" أو Adieu Tanger الصادرة عن دار "غراسيه" للنشر.

وفي هذه القصة، تواجه الراوية، وهي شابة أُجبرت على مغادرة هذه المدينة المغربية والانتقال إلى ليون الفرنسية، محنة توزيع صور حميمة لها رغماً عن إرادتها، وفق وكالة فرانس برس.

وتتحدر سلمى المومني من طنجة، وانتقلت إلى فرنسا لدراسة الأدب، وتقيم راهناً في باريس.

وكانت المومني قاب قوسين أو أدنى من نيل جائزة ميديسيس، إذ حصلت على أربعة من أصوات أعضاء لجنة التحكيم في التصويت النهائي في 9 تشرين الثاني، بينما نال الكندي كيفن لامبير ستة عن روايته "ليدُم فرحنا" أو Que notre joie demeure.

وتتولى لجنة تحكيم تضمّ طلاباً متطوعين من مختلف أنحاء فرنسا اختيار الفائز بجائزة الطلاب للرواية المدعومة من وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للكتاب.