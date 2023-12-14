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طلبت من زوجها مساعدتها بالاهتمام بالأطفال...فاعتبر أنها ليست مسؤوليته وهذا ما قاله!

طلبت من زوجها مساعدتها بالاهتمام بالأطفال...فاعتبر أنها ليست مسؤوليته وهذا ما قاله!







وقالت المرأة إنها شعرت كما لو أن جميع الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال تقع على عاتقها، لأن زوجها يذهب للعمل في المكتب كل يوم، ويرفض مساعدتها عندما يعود، بحسب موقع



ونظرًا لأنها في المنزل، يتوقع الزوج من أم لطفلين أن يكون العشاء جاهزًا عندما يعود إلى المنزل، بالإضافة إلى غسل الملابس، كل ذلك أثناء الاعتناء بطفليهما والترفيه عنهما كل يوم.



وأضافت: "في بعض الأيام أشعر بالإرهاق الشديد، فلا أحضّر له العشاء عندما يعود إلى المنزل، ولا أنهي الأعمال المنزلية. فأخبرني أن مسؤولياتي هي التأكد من أن الطعام جاهز، والتأكد من أن ملابس العمل الخاصة به نظيفة، والاعتناء بالأطفال."



















كشفت امرأة أن زوجها يتوقع منها أن تعتني بأطفالها بمفردها، وعلى الرغم من أنها تجد الأمر مرهقًا، إلا أنه أخبرها أن وظيفتها هي الاعتناء بهم لأنها أم وربة منزل، ولا تعمل.وقالت المرأة إنها شعرت كما لو أن جميع الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال تقع على عاتقها، لأن زوجها يذهب للعمل في المكتب كل يوم، ويرفض مساعدتها عندما يعود، بحسب موقع "ميرور" ونظرًا لأنها في المنزل، يتوقع الزوج من أم لطفلين أن يكون العشاء جاهزًا عندما يعود إلى المنزل، بالإضافة إلى غسل الملابس، كل ذلك أثناء الاعتناء بطفليهما والترفيه عنهما كل يوم.وأضافت: "في بعض الأيام أشعر بالإرهاق الشديد، فلا أحضّر له العشاء عندما يعود إلى المنزل، ولا أنهي الأعمال المنزلية. فأخبرني أن مسؤولياتي هي التأكد من أن الطعام جاهز، والتأكد من أن ملابس العمل الخاصة به نظيفة، والاعتناء بالأطفال."