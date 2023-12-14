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أراد مسامحة زوجته الخائنة لكن ابنته لم تسمح له...وهذا ما حصل!

أراد مسامحة زوجته الخائنة لكن ابنته لم تسمح له...وهذا ما حصل!







وتعيش ابنة الرجل البالغة من العمر 17 عاماً معه، من زواج سابق، وفق موقع



وقبل ستة أشهر، اعترفت زوجته بإقامة علاقة غرامية مع رجل آخر، فانصدم وطلب منها المغادرة.



وبعد مرور أشهر على الانفصال، بدأ الزوج يشعر بأنه يفتقدها ويحبها، فأراد مسامحتها والعمل على إعادة زواجهما من جديد.



ويُذكر أن ابنته كانت في العاشرة من عمرها عندما تزوج مرة أخرى، واعتبرت زوجة أبيها كأم ثانية، حيث كانت والدتها مدمنة على الكحول ولم يعد بينهما أي اتصال.



وعندما علمت الفتاة بخيانة زوجة والدها، اعتبرتها خيانة بحقها كذلك. فأخبر الرجل زوجته أنه لن يتحدث معها مرة أخرى، وأنها ميتة بالنسبة له. ولكن بسبب حبه الكبير لها، بدأ يتواصل معها من جديد، ويقابلها سراً.



وقال الرجل: "لقد بدأنا الآن النوم معًا مرة أخرى وكلانا نرغب في العودة معًا. لكن ابنتي تقول أن هذا لا يمكن أن يحدث، وخيرتني بينها وبين زوجتي. أنا أفهم مدى انزعاج ابنتي لكنها لا تفهم العلاقات بين البالغين، وإني متأكد من أنها سوف تسامح زوجتي في الوقت المناسب.





أراد زوج إعطاء زوجته الخائنة فرصة ثانية، لكن ابنته لم تسمح لها بالعودة إلى المنزل، ولا تريد رؤيتها مرة أخرى.وتعيش ابنة الرجل البالغة من العمر 17 عاماً معه، من زواج سابق، وفق موقع "ذا صن" وقبل ستة أشهر، اعترفت زوجته بإقامة علاقة غرامية مع رجل آخر، فانصدم وطلب منها المغادرة.وبعد مرور أشهر على الانفصال، بدأ الزوج يشعر بأنه يفتقدها ويحبها، فأراد مسامحتها والعمل على إعادة زواجهما من جديد.ويُذكر أن ابنته كانت في العاشرة من عمرها عندما تزوج مرة أخرى، واعتبرت زوجة أبيها كأم ثانية، حيث كانت والدتها مدمنة على الكحول ولم يعد بينهما أي اتصال.وعندما علمت الفتاة بخيانة زوجة والدها، اعتبرتها خيانة بحقها كذلك. فأخبر الرجل زوجته أنه لن يتحدث معها مرة أخرى، وأنها ميتة بالنسبة له. ولكن بسبب حبه الكبير لها، بدأ يتواصل معها من جديد، ويقابلها سراً.وقال الرجل: "لقد بدأنا الآن النوم معًا مرة أخرى وكلانا نرغب في العودة معًا. لكن ابنتي تقول أن هذا لا يمكن أن يحدث، وخيرتني بينها وبين زوجتي. أنا أفهم مدى انزعاج ابنتي لكنها لا تفهم العلاقات بين البالغين، وإني متأكد من أنها سوف تسامح زوجتي في الوقت المناسب.