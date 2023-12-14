"سانتا عبارة عن خيال سخيف"...إليكم طريقة احتفال هذه الأم الغريبة بعيد الميلاد مع عائلتها!

"الزمن وقف بقلبي وبروحي وبعقلي من زمان"... تحية مميزة من شبيبة مار مارون في بروكسيل لوطنهم: أنا من لبنان! (فيديو)

"الزمن وقف بقلبي وبروحي وبعقلي من زمان"... تحية مميزة من شبيبة مار مارون في بروكسيل لوطنهم: أنا من لبنان! (فيديو)

بعد الإحتفال بعيد الميلاد بفرح...استيقظ والدان في اليوم التالي على فاجعة حصلت مع طفلهما!