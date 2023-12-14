الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"سانتا عبارة عن خيال سخيف"...إليكم طريقة احتفال هذه الأم الغريبة بعيد الميلاد مع عائلتها!

منوعات
2023-12-14 | 07:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;سانتا عبارة عن خيال سخيف&quot;...إليكم طريقة احتفال هذه الأم الغريبة بعيد الميلاد مع عائلتها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"سانتا عبارة عن خيال سخيف"...إليكم طريقة احتفال هذه الأم الغريبة بعيد الميلاد مع عائلتها!

"سانتا عبارة عن خيال سخيف"...إليكم طريقة احتفال هذه الأم الغريبة بعيد الميلاد مع عائلتها!

تقوم سيدة بالاحتفال بعيد الميلاد بطريقة غريبة، حيث تمنع أولادها من الاستمتاع بالأجواء الميلادية والايمان بوجود "سانتا كلوز"، وتحرمهم من تلقي الهدايا خلال هذه الفترة، لأنها لا تريد أن ينكسر قلبهم عندما يكتشفون حقيقة هذه الكذبة.

وقالت المرأة إنها تعتقد أن السماح للأطفال بالإيمان بوجود سانتا والسحر المحيط بفترة الأعياد هو أمر "غبي"، ووصفته بأنه "خيال سخيف"، كما أنها لا تريد أن يعتقد أطفالها أن عيد الميلاد يتعلق بالهدايا، وفق ما نقل موقع "Mirror" الالكتروني.

وفي هذا السياق، تعتقد المرأة أن موسم الأعياد يجب أن يدور حول "أعمال الخدمة" للآخرين، بدلاً من تدليل النفس، وتعترف أيضًا أنها لا تشتري أبدًا هدايا لأطفالها، بل تضع ثمنها في صندوق المال لبناء مستقبلهم لاحقًا، لأنها تعتقد أن ذلك أكثر فائدة من الإنفاق بشكل تافه.

وتبرر الأم وجهة نظرها قائلة إنها لم تكن تحاول حرمان أطفالها بل تريد منهم فقط أن يبقوا واقعيين، مشيرة الى أنها تعتقد أن مفهوم أداء أعمال الخدمة للآخرين هو أمر مميز وجميل.
 

آخر الأخبار

منوعات

عبارة

سخيف"...إليكم

طريقة

احتفال

الغريبة

الميلاد

عائلتها!

LBCI التالي
"الزمن وقف بقلبي وبروحي وبعقلي من زمان"... تحية مميزة من شبيبة مار مارون في بروكسيل لوطنهم: أنا من لبنان! (فيديو)
بعد الإحتفال بعيد الميلاد بفرح...استيقظ والدان في اليوم التالي على فاجعة حصلت مع طفلهما!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-12

"كيف سيجدني سانتا اذا لم أكن في منزلي؟"...قصة مؤلمة لطفل ووالدته طُردا من منزلهما قبل عيد الميلاد!

LBCI
عالم الطبخ
2023-12-07

وسط الأجواء الميلادية... إليكم وصفة "المعكرونة بالحرّ واللحم" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-06

"سأحتفل بعيد الميلاد وحدي بعيداً عن أطفالي"...خطف زوجها طفليها وحرمها منهما لسنوات وهذه القصة كاملة!

LBCI
منوعات
2023-11-25

تعاني من حساسية شديدة تجاه رائحة عيد الميلاد... "هذه الأمور يمكن أن تقتلني"!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:44

أحرقت هدية عيد الميلاد الخاصة بها عن طريق الخطأ... المكان الذي استخدمه زوجها كمخبأ مضحك!

LBCI
منوعات
10:33

"مسؤولية الرجل هي رعاية المرأة"... لن تصدقوا المبلغ الهائل الذي أنفقه حبيبها عليها منذ 3 سنوات وحتى الآن!

LBCI
منوعات
10:03

بعد إطلاق سراحه بكفالة... متهم بالاغتصاب يهاجم مراهقة بالأسيد وهذا ما فعله بنفسه!

LBCI
منوعات
09:56

حبسوه داخل غرفة مليئة بالبول والبراز... ابن الـ8 سنوات توفيّ نتيجة الضرب والتجويع: واللافتة المعلّقة على بابه صادمة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-11-29

"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟

LBCI
منوعات
2023-11-09

ادعى أنها ليست برفقته ثم كُشفت الحقيقة... العثور على ابنة الـ5 سنوات في مكان صادم: "مرحبًا يا عزيزتي"! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-13

"ستنتهي الحرب ونبدأ حياتنا من جديد"...وائل الدحدوح يواسي فتاة فقدت أطرافها جراء القصف الاسرائيلي! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:43

اختيارك لشجرة عيد الميلاد وزينتها يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيتك... هذا ما تخبره شجرتك عنك!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

ما جديد التطورات الميدانية جنوبًا اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

الجلسة التشريعية صباحا... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
أخبار دولية
07:36

أعمال قمة جنيف التي تبحث ملف النازحين من حول العالم مستمرة... ما جديدها؟

LBCI
أخبار دولية
07:15

رئيس الوزراء المجري يهدّد بعرقلة القرارات الحاسمة لاوكرانيا في اجتماع بروكسل

LBCI
أخبار دولية
06:59

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تستخدم وسائل مبتكرة لتدميرِ أنفاقِ حماس في غزة

LBCI
أخبار دولية
06:47

بوتين: روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
06:27

جدول زمني ستقدمه اسرائيل الى الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة... ماذا في تفاصيله؟

LBCI
خبر عاجل
01:25

عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية

LBCI
أخبار دولية
14:54

هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:25

عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية

LBCI
اخبار البرامج
16:03

شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!

LBCI
خبر عاجل
11:22

السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش

LBCI
فنّ
05:41

بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان

LBCI
منوعات
13:31

"ماتت" لمدة 24 دقيقة ثم عادت للحياة... هذا ما روته عن تجربتها الغريبة!

LBCI
فنّ
06:00

الجمهور طالب بحذف الصور... شمس الكويتيّة تتصوّر بروب الاستحمام

LBCI
صحف اليوم
01:45

هل يفعلها قائد الجيش ويرفض التمديد؟ (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
05:25

اقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلاً بعد اضافة مادة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More