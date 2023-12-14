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إعلانات يومية وربح على نسب المبيعات... قصة مثيرة لجدة أربعينية: هكذا كانت تتاجر بالكوكايين والهيروين!

إعلانات يومية وربح على نسب المبيعات... قصة مثيرة لجدة أربعينية: هكذا كانت تتاجر بالكوكايين والهيروين!







وفي التفاصيل، كانت باور تقوم بإرسال رسائل نصية إلى أكثر من سبعين شخص من متعاطي المخدرات يوميًا لإعلامهم بما لديها للبيع.



وفي هذا السياق، كانت تسلم باور الطلبات للزبائن بنفسها أو كانت ترسل الشخص الذي كان يعمل لديها، والذي كان لديه هدف مبيعات أسبوعي يتقاضى عليه أرباحا قدرها أربعمائة جنيه إسترليني.



وقال المدعي العام جو هيدوورث لمحكمة نيوكاسل إن الشرطة أوقفت باور في سيارة لا تحمل أي علامات، في شباط الفائت.



وبالتالي، حُكم على باور، وهي أم لخمسة أبناء، بالسجن لمدة ثلاثين شهرًا، واعترفت الأخيرة بداية أنها كانت تحمل بعض المخدرات للاستخدام الشخصي لكنها عادت واعترفت لاحقًا بأنها تاجرة مخدرات.



ويُذكر أن الشرطة صادرت في منزل باور كمية من الكوكايين، بلغت قيمتها 550 جنيهًا إسترلينيًا، وكمية أخرى من الهيروين وقيمتها 650 جنيهًا إسترلينيًا 650 والقليل من مخدرات مختلفة الفئات، وفق ما نقل موقع

أُلقي القبض على الجدة جوان باور، والتي تبلغ من العمر 40 عامًا، حيث باعت كميات كبيرة من الكوكايين والهيروين بعد إرسال "إعلانات" يومية إلى زبائنها الذين تتعامل دائمًا معهم.وفي التفاصيل، كانت باور تقوم بإرسال رسائل نصية إلى أكثر من سبعين شخص من متعاطي المخدرات يوميًا لإعلامهم بما لديها للبيع.وفي هذا السياق، كانت تسلم باور الطلبات للزبائن بنفسها أو كانت ترسل الشخص الذي كان يعمل لديها، والذي كان لديه هدف مبيعات أسبوعي يتقاضى عليه أرباحا قدرها أربعمائة جنيه إسترليني.وقال المدعي العام جو هيدوورث لمحكمة نيوكاسل إن الشرطة أوقفت باور في سيارة لا تحمل أي علامات، في شباط الفائت.وبالتالي، حُكم على باور، وهي أم لخمسة أبناء، بالسجن لمدة ثلاثين شهرًا، واعترفت الأخيرة بداية أنها كانت تحمل بعض المخدرات للاستخدام الشخصي لكنها عادت واعترفت لاحقًا بأنها تاجرة مخدرات.ويُذكر أن الشرطة صادرت في منزل باور كمية من الكوكايين، بلغت قيمتها 550 جنيهًا إسترلينيًا، وكمية أخرى من الهيروين وقيمتها 650 جنيهًا إسترلينيًا 650 والقليل من مخدرات مختلفة الفئات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل