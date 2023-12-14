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حبسوه داخل غرفة مليئة بالبول والبراز... ابن الـ8 سنوات توفيّ نتيجة الضرب والتجويع: واللافتة المعلّقة على بابه صادمة!
منوعات
2023-12-14 | 09:56
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حبسوه داخل غرفة مليئة بالبول والبراز... ابن الـ8 سنوات توفيّ نتيجة الضرب والتجويع: واللافتة المعلّقة على بابه صادمة!
حبسوه داخل غرفة مليئة بالبول والبراز... ابن الـ8 سنوات توفيّ نتيجة الضرب والتجويع: واللافتة المعلّقة على بابه صادمة!
حُكم على والد الفتى "نافين جونز" بالسجن المؤبد، إذ ارتكب جريمة قتل من الدرجة الأولى، حيث عثرت الشرطة العام الفائت على ابنه، أشبه بـ"هيكل عظمي"، وكانت آثار الضرب المبرح والتجويع حتى الموت واضحة عليه، في منزله في الولايات المتحدة، حيث كان هناك لافتة على باب غرفته مكتوب عليها: "لا تقدّم لنافين أي طعام".
وفي تفاصيل الحادثة، تم العثور على جونز، البالغ من العمر ثمانية أعوام في ولاية إلينوي، حيث كان يعاني من الضرب والتضور جوعًا في منزله قبل أن يموت بشكل مأساوي في المستشفى.
وكان وزن جونز ثلاثين رطلاً فقط أي ما يعادل نحو 13 كيلوغراما، وتم العثور عليه في غرفة مغلقة مغطاة بالبول والبراز، وكانت تظهر علامات الاعتداء الجسدي على وجهه وجسده وذراعيه وساقيه.
وقالت الشرطة إن غرفة جونز كانت مثيرة للاشمئزاز ومؤسفة، ولم يكن فيها سوى سرير ولعبة واحدة، في حين أن بقية المنزل كان مفروشاً بشكل جيد، وستواجه والدة الصبي ستيفاني جونز حكما بالسجن أيضًا لمدة 20 عاما على الأقل عندما يصدر الحكم عليها في شباط المقبل.
ووفق معلومات موقع "
Daily Mail
"، كانت جدة نافين، لورا ووكر، هي الوصي القانوني عليه، واهتمت به لفترة طويلة منذ أن كان عمر الصبي خمسة أشهر فقط.
وبعد التدقيق في أقوال الجدة، أوضحت المحكمة أن ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة.
وفي هذا السياق، قالت اختصاصية الطب الشرعي "أماندا يومانز"، والتي أجرت تشريح جثة نافين، إن الطفل الصغير فقد الطبقة الدهنية تحت جلده وظهرت علامات سوء التغذية المزمن عليه، وأتت وفاته نتيجة لسوء التغذية ولسكتة قلبية ناجمة عن الجوع.
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