"الزمن وقف بقلبي وبروحي وبعقلي من زمان"... تحية مميزة من شبيبة مار مارون في بروكسيل لوطنهم: أنا من لبنان! (فيديو)

"الزمن وقف بقلبي وبروحي وبعقلي من زمان"... تحية مميزة من شبيبة مار مارون في بروكسيل لوطنهم: أنا من لبنان! (فيديو)



نظّمت شبيبة مار مارون في بروكسيل وقفة وطنيّة عبّرت من خلالها عن محبّة شبابها لوطنهم الأم لبنان من خلال إنشاد أغانٍ وطنيّة من قبل جوقة الأطفال بقيادة الشابة ماري جوزيه رميا.



كذلك، خلال الاحتفال، الذي حصل في 3 كانون الأول، عُرض فيلم قصير شارك فيه أولاد الرعية، من إخراج سرمد ضوميط، وعبّروا من خلاله عن محبتهم وتعلّقهم بلبنان بطريقة مميزة جدا.



وبكلمات مؤثرة تدخل القلب، تحدث أبناء الشبيبة من أصول لبنانية عن عشقهم لتفاصيل بلدهم: "الزمن وقف بقلبي وبروحي وبعقلي من زمان... أنا من وين: أنا من لبنان... رغم انو بعدنا أوقات قصص وتفاصيل صغيرة بتردنا عبلدنا... وهيدي أمور منحملها على طول بقلبنا... أنا من لبنان!"



إشارة الى أن شبيبة رعية مار مارون - بروكسيل، تأسست سنة ٢٠١٩ مع مرشدها الاب نيكولا عقيقي، وهي تجمع الشبيبة اللبنانية حول كنيستها حتى تتعمّق أكثر بإيمانها المسيحي وإنتمائها اللبناني.



وتتنوع نشاطات هذه المجموعة من الشبان والشابات بين اللقاءات الروحية والثقافية والترفيهيّة.