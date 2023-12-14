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"مسؤولية الرجل هي رعاية المرأة"... لن تصدقوا المبلغ الهائل الذي أنفقه حبيبها عليها منذ 3 سنوات وحتى الآن!

"مسؤولية الرجل هي رعاية المرأة"... لن تصدقوا المبلغ الهائل الذي أنفقه حبيبها عليها منذ 3 سنوات وحتى الآن!







وفي تفاصيل علاقتهما، التقى الحبيبان على إنستغرام بعد تواصلهما سويًّا، وبمرور شهر، سافر صديق لالا من نيويورك إلى باريس لمقابلتها، كما أنه لم يتوقف عن أخذها في إجازات مدفوعة التكاليف بالكامل، حيث يُقدر مجمل زيارات الثنائي بـ55 دولة.



وبالنسبة إلى لالا، هذه طريقة حياة يجب أن تعيشها كل امرأة، مثلا هي تشتري أي شيء تريده دون التفكير بأي تكلفة، حيث تقع كل التكاليف على عاتق صديقها. ورغم أنها تمتلك علامتها التجارية الخاصة للمجوهرات، إلا أن لالا سعيدة بعدم العمل، وتتمتع بحياة خالية من التوتر.



كما أن لالا تفتخر بطريقة تفكيرها، التي تؤمن أن رعاية المرأة ونفقاتها هي مسؤولية الرجل، وإذا كان يحبها حقًّا بطبيعة الحال سوف ينفق عليها بقدر ما يستطيع.

تعتقد "يلينا لالا"، والتي تبلغ من العمر 25 عامًا، أن مسؤولية الرجل هي رعاية المرأة، حيث أنفق حبيبها عليها منذ بداية فترة المواعدة قبل ثلاث سنوات حتى الآن، حوالي مليون جنيه إسترليني، وفق ما نقل موقع " Mirror " الالكتروني.وفي تفاصيل علاقتهما، التقى الحبيبان على إنستغرام بعد تواصلهما سويًّا، وبمرور شهر، سافر صديق لالا من نيويورك إلى باريس لمقابلتها، كما أنه لم يتوقف عن أخذها في إجازات مدفوعة التكاليف بالكامل، حيث يُقدر مجمل زيارات الثنائي بـ55 دولة.وبالنسبة إلى لالا، هذه طريقة حياة يجب أن تعيشها كل امرأة، مثلا هي تشتري أي شيء تريده دون التفكير بأي تكلفة، حيث تقع كل التكاليف على عاتق صديقها. ورغم أنها تمتلك علامتها التجارية الخاصة للمجوهرات، إلا أن لالا سعيدة بعدم العمل، وتتمتع بحياة خالية من التوتر.كما أن لالا تفتخر بطريقة تفكيرها، التي تؤمن أن رعاية المرأة ونفقاتها هي مسؤولية الرجل، وإذا كان يحبها حقًّا بطبيعة الحال سوف ينفق عليها بقدر ما يستطيع.