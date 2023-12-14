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أحرقت هدية عيد الميلاد الخاصة بها عن طريق الخطأ... المكان الذي استخدمه زوجها كمخبأ مضحك!

أحرقت هدية عيد الميلاد الخاصة بها عن طريق الخطأ... المكان الذي استخدمه زوجها كمخبأ مضحك!







وفي مقطع تيك توك الذي حصد مليون مشاهدة، شعرت منشئة المحتوى، بالفزع عندما وجدت مجموعة من ملابس النوم مخزنة في الفرن بعد تشغيله، وفق ما نقل موقع



وأرفقت الفيديو بالجملة التالية: "عندما يعتقد زوجك أن الفرن هو المكان المناسب لإخفاء هدايا عيد الميلاد".



ومن الواضح أن كاسي قامت بتشغيل الفرن من دون أن تعلم أن مجموعة ملابس النوم ذات اللون الخزامى كانت مخبأة بالداخل.



والآن، هدية العيد الخاصة بها قد دمرت وتفحمت بعلامات الحروق.



وأوضح زوجها فيل في التعليقات أنه محظوظ بما فيه الكفاية ليتمكن من استبدالهما بزوج جديد.



وقال: "للعلم، أخفيتها ثم ذهبت في اليوم التالي لذا نسيت أن أخبرها عنها... لقد سمحوا لي باستبدالها، لحسن الحظ."

أحرقت امرأة هدية عيد الميلاد الخاصة بها بعد أن أخفاها زوجها عنها في الفرن.وفي مقطع تيك توك الذي حصد مليون مشاهدة، شعرت منشئة المحتوى، بالفزع عندما وجدت مجموعة من ملابس النوم مخزنة في الفرن بعد تشغيله، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وأرفقت الفيديو بالجملة التالية: "عندما يعتقد زوجك أن الفرن هو المكان المناسب لإخفاء هدايا عيد الميلاد".ومن الواضح أن كاسي قامت بتشغيل الفرن من دون أن تعلم أن مجموعة ملابس النوم ذات اللون الخزامى كانت مخبأة بالداخل.والآن، هدية العيد الخاصة بها قد دمرت وتفحمت بعلامات الحروق.وأوضح زوجها فيل في التعليقات أنه محظوظ بما فيه الكفاية ليتمكن من استبدالهما بزوج جديد.وقال: "للعلم، أخفيتها ثم ذهبت في اليوم التالي لذا نسيت أن أخبرها عنها... لقد سمحوا لي باستبدالها، لحسن الحظ."