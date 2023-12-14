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"ليلة مثيرة" تحولت الى كارثة... دخلت الى المستشفى وهذا ما فعله حبيبها: كان بإمكان الناس سماع صراخي من الغرف الأخرى!

منوعات
2023-12-14 | 13:18
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&quot;ليلة مثيرة&quot; تحولت الى كارثة... دخلت الى المستشفى وهذا ما فعله حبيبها: كان بإمكان الناس سماع صراخي من الغرف الأخرى!
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"ليلة مثيرة" تحولت الى كارثة... دخلت الى المستشفى وهذا ما فعله حبيبها: كان بإمكان الناس سماع صراخي من الغرف الأخرى!

"ليلة مثيرة" تحولت الى كارثة... دخلت الى المستشفى وهذا ما فعله حبيبها: كان بإمكان الناس سماع صراخي من الغرف الأخرى!

أصيبت سائقة الشاحنة البريطانية هايلي أوبيرنز بندوب جسدية وعاطفية بعد ليلة صاخبة مع رجل - الذي قام بعد ذلك بالاختفاء أثناء تعافيها في المستشفى.

وقالت هايلي أوبيرنز، 40 عاماً، لموقع كينيدي نيوز عن نهاية موعدها المفاجئة المزعومة: "كان بإمكان الناس سماع صراخي من الغرف الأخرى".

وحدثت المغامرة الجنسية في شباط الفائت بينما كانت الأم لثلاثة أطفال ومقرها غينزبورو في موعد ثانٍ مع رجل التقت به على تيك توك.

وعلى الرغم من أنه لم يلتق بها إلا مرة واحدة من قبل بعد أسبوع من الدردشة، إلا أن الرجل الغامض قال إنه "يحبها" وأنه لا يستطيعان الانتظار للقاء.

وتتذمر هايلي التي تلعب دور البطولة في برنامج القناة الخامسة "Motorway: Hell On The Highway": "للمرة الثانية، التقيت به، كنا نخطط لقضاء عطلة نهاية أسبوع للمواعدة بعيدًا في مانشستر وحجزنا فندقًا".

وقالت إن الأمور "كانت تسير على ما يرام" مع تناول طيور الحب المشروبات في المدينة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ومع ذلك، أخذت الأمور منحى آخر بعد أن عادا إلى الفندق لقضاء بعض الوقت.

"لقد كان خجولاً للغاية. لقد تعاملت معه بشدة بعض الشيء ... لقد رميته في غرفة النوم، وكنت أضعه في أوضاع مختلفة وشعرت بوخز في ظهري واعتقدت أن هذا أمر محرج"، وفق ما قالت.

وأضافت: "لقد تجمدت لفترة، ولم أستطع التحرك".

وقالت أوبيرنز، التي زعمت أن الضيوف في الغرف الأخرى كان بامكانهم أن يسمعوا صراخها: "لقد توقف الأمر، لأنني كنت أتألم".

ولم تعد أوبيرنز قادرة على تحمل الألم لفترة أطول، فتوجهت إلى غرفة الطوارئ في صباح اليوم التالي، حيث اكتشف الأطباء أنها أصيبت بتمزق في العضلات وتلف في الأنسجة أثناء ممارستها للعلاقة الجنسية.

وبعد ذلك، أُعطيت سائقة الشاحنة مسكنات للألم ومرخيات للعضلات وأُرسلت إلى منزلها، حيث أمضت الأحد عشر يومًا التالية طريحة الفراش.

ولسوء الحظ، سيكون الألم أكثر من مجرد ألم جسدي، حيث يبدو أن حبها الجديد خلال تلك الفترة لم يهتم بها ولم يسأل عنها.

وقالت الفتاة: "لقد كنت عالقة في المنزل ولم يتحدث معي".

وعندما واجهت أوبيرنز حبيبها، قال إنه كان مشغولا، فحظرته.

وأوضحت أن "لقد تحطمت، لقد حطم قلبي... شعرت بالاستغلال".

في مواجهة الأمر، تقول أوبيرنز إنها "عاطلة عن العمل" منذ المواجهة التي حطمت ظهرها وقلبها، والتي قالت إنها جعلت من الصعب "الثقة بالناس".

وتابعت: "كانت حياتي بمثابة حطام قطار... لن أذهب إلى مواقع المواعدة مرة أخرى، فهي مليئة بالرفض والأشخاص الذين لديهم الكثير من الأعلام الحمراء."

ومع ذلك، تقول أوبيرنز إن الحادث لم يمنعها من المغامرة في غرفة النوم.
 

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