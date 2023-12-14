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ادعت أن هدايا عيد الميلاد الخاصة بأطفالها قد سُرقت... ما فعلته هذه الأم لا يُصدّق!
منوعات
2023-12-14 | 15:52
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ادعت أن هدايا عيد الميلاد الخاصة بأطفالها قد سُرقت... ما فعلته هذه الأم لا يُصدّق!
ادعت أن هدايا عيد الميلاد الخاصة بأطفالها قد سُرقت... ما فعلته هذه الأم لا يُصدّق!
تم تصنيف أم على أنها "غرينش" من قبل مسؤولي إنفاذ القانون بعد أن أبلغت عن سرقة هدايا عيد الميلاد لأطفالها - فقط ليكتشف رجال الشرطة أنها كانت تخفيها بنفسها بالفعل.
واتصلت شانا هدسون، 39 عامًا، بالشرطة في 19 تشرين الثاني للإبلاغ عن عملية سطو على منزلها في ليهاي أكريس بولاية فلوريدا. وأخبرت الأم النواب أن شخصًا ما سرق هدايا عيد الميلاد التي اشترتها مؤخرًا لأطفالها، وتركهم دون هدايا في موسم الأعياد هذا، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة لي.
وحتى أنها نقلت قصتها للجمهور عندما ظهرت على شاشة التلفزيون. وقالت لإحدى وسائل الإعلام المحلية: "أردت أن يحظى أطفالي بعيد ميلاد لائق، لكنهم الآن لن يحتفلوا بعيد الميلاد على الإطلاق لأن بعض اللصوص جاءوا وسرقوا الهدايا".
وناشدت هدسون اللصوص إعادة الهدايا من أجل أطفالها. وأضافت: "سلّم نفسك وأعد لنا أغراضنا حتى أتمكن أنا وأطفالي من قضاء عيد ميلاد سعيد"، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وتأثر المحققون الذين يحققون في القضية بمحنة هدسون لدرجة أنهم استخدموا الأموال من حدث "تسوق مع شرطي" الخيري ونظموا تبرعًا من وحدة مساعدة الفيلق الأميركي المحلية "لمفاجأة الأم بهدايا جديدة".
ولكن فيما وصفه مكتب الشريف بأنه "تحول في الأحداث يشبه غرينش" تلقى المحققون معلومات عبر Southwest Florida Crime Stoppers أثناء التحقيق الذي قادهم إلى استنتاج أن هدسون كذبت بشأن عملية السطو.
واكتشفوا أن العناصر التي أبلغت عن سرقتها كانت مخبأة بالفعل في منزل أحد أفراد العائلة. وتم القبض على هدسون بتهمة الاحتيال والكذب في بلاغ لإنفاذ القانون وتم نقلها إلى فندق مارسينو بتهمتها.
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