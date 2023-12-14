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جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)

جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)







وقدمت فانيسا لوكاس سميث، البالغة من العمر 44 عامًا، "دجاجة صغيرة كاملة لذيذة للغاية لزوجها السابق وطفليهما الأسبوع الفائت، وفق ما نقل موقع



ولكن عندما ذهب زوجها السابق لمساعدة نفسه في الحصول على المزيد من الدجاجة التي تبلغ قيمتها 4.40 جنيه إسترليني، اكتشف على ما يبدو المخلوقات تتسرب منها. ويبدو أن الصور المزعجة تظهر أكثر من اثنتي عشرة حشرة تسبح في عصير الدجاج.



ويقول متجر أسدا إن هذه المخلوقات هي يرقات خنفساء القمامة، المعروفة أيضًا باسم الخنفساء الداكنة أو ديدان الوجبة الصغيرة، والتي يمكن أن تؤوي مسببات الأمراض المختلفة، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية وأنفلونزا الطيور. ويُعتقد أنها تمكنت من الوصول إلى مائدة العشاء الخاصة بالعائلة لأن جزءًا من معدة الدجاج لم تتم إزالته أثناء عملية التصنيع.



وقالت فانيسا، التي تعيش في جزيرة الكلاب بلندن: "كنت أطبخ عشاءً عائليًا عاديًا لي ولأطفالي. لقد جاء والد الأطفال من بريستون لزيارتهم، لذا فكرت في القيام بشواء لأن الجميع يحبون ذلك."



وأضافت: "لقد قمت بطهي العشاء كالمعتاد وحصلت على كل القطع مثل البطاطس وجبنة القرنبيط وقمت بتقطيع الدجاج ولم ألاحظ أي شيء في البداية. لذلك قمت بتقطيع الدجاج وتقديمه وأكلنا جميعًا الدجاج، وهو الأمر الذي أشعر الآن بالغثيان تجاهه. ثم ذهب شريكي السابق إلى المطبخ لفترة أطول قليلاً، ثم قام بتقطيعه واكتشاف المعدة."



"لقد نظرنا عن كثب واعتقدت في البداية أنها كانت مليئة باليرقات ولكن بعد ذلك أدركنا أنها كانت مليئة بالديدان، ويمكنك رؤية حبوب الدجاج هناك أيضًا. لقد فتحنا المعدة قليلاً وخرجت كل الديدان. لقد كان مقززًا جدًا. لقد ظلت كلها سليمة على الرغم من طهيها. لقد كان الأمر مقززًا، وكان الأمر مثيرًا للاشمئزاز حقًا".



وقالت فانيسا، والدة دانييل لوكاس سميث، 2 عامًا، وكليو لوكاس إبراهيم، 5 أعوام: "اعتقدنا أن هذا أمر مشين والتقطنا بعض الصور لنظهر للمتجر ما هو الأمر عليه... لقد شعرنا جميعًا بالإحباط حقًا - شعرت بالسوء لأن الجميع تناولوا بعضًا منها. أعلم أن ابنتي لن تأكل الدجاج مرة أخرى بعد ذلك. لم يكن أحد مريضًا ولكننا جميعًا شعرنا بالغثيان حقًا. لن نلمس الدجاج لفترة طويلة."

شعرت امرأة "بغثيان شديد" بعد أن خرجت عشرات الديدان من دجاجها المشوي وذلك بعد أن أكلته عائلتها.وقدمت فانيسا لوكاس سميث، البالغة من العمر 44 عامًا، "دجاجة صغيرة كاملة لذيذة للغاية لزوجها السابق وطفليهما الأسبوع الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ستار ولكن عندما ذهب زوجها السابق لمساعدة نفسه في الحصول على المزيد من الدجاجة التي تبلغ قيمتها 4.40 جنيه إسترليني، اكتشف على ما يبدو المخلوقات تتسرب منها. ويبدو أن الصور المزعجة تظهر أكثر من اثنتي عشرة حشرة تسبح في عصير الدجاج.ويقول متجر أسدا إن هذه المخلوقات هي يرقات خنفساء القمامة، المعروفة أيضًا باسم الخنفساء الداكنة أو ديدان الوجبة الصغيرة، والتي يمكن أن تؤوي مسببات الأمراض المختلفة، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية وأنفلونزا الطيور. ويُعتقد أنها تمكنت من الوصول إلى مائدة العشاء الخاصة بالعائلة لأن جزءًا من معدة الدجاج لم تتم إزالته أثناء عملية التصنيع.وقالت فانيسا، التي تعيش في جزيرة الكلاب بلندن: "كنت أطبخ عشاءً عائليًا عاديًا لي ولأطفالي. لقد جاء والد الأطفال من بريستون لزيارتهم، لذا فكرت في القيام بشواء لأن الجميع يحبون ذلك."وأضافت: "لقد قمت بطهي العشاء كالمعتاد وحصلت على كل القطع مثل البطاطس وجبنة القرنبيط وقمت بتقطيع الدجاج ولم ألاحظ أي شيء في البداية. لذلك قمت بتقطيع الدجاج وتقديمه وأكلنا جميعًا الدجاج، وهو الأمر الذي أشعر الآن بالغثيان تجاهه. ثم ذهب شريكي السابق إلى المطبخ لفترة أطول قليلاً، ثم قام بتقطيعه واكتشاف المعدة.""لقد نظرنا عن كثب واعتقدت في البداية أنها كانت مليئة باليرقات ولكن بعد ذلك أدركنا أنها كانت مليئة بالديدان، ويمكنك رؤية حبوب الدجاج هناك أيضًا. لقد فتحنا المعدة قليلاً وخرجت كل الديدان. لقد كان مقززًا جدًا. لقد ظلت كلها سليمة على الرغم من طهيها. لقد كان الأمر مقززًا، وكان الأمر مثيرًا للاشمئزاز حقًا".وقالت فانيسا، والدة دانييل لوكاس سميث، 2 عامًا، وكليو لوكاس إبراهيم، 5 أعوام: "اعتقدنا أن هذا أمر مشين والتقطنا بعض الصور لنظهر للمتجر ما هو الأمر عليه... لقد شعرنا جميعًا بالإحباط حقًا - شعرت بالسوء لأن الجميع تناولوا بعضًا منها. أعلم أن ابنتي لن تأكل الدجاج مرة أخرى بعد ذلك. لم يكن أحد مريضًا ولكننا جميعًا شعرنا بالغثيان حقًا. لن نلمس الدجاج لفترة طويلة."