الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في لحظة وفاة مرعبة... مغني برازيلي سقط أرضا أثناء غنائه أمام جمهوره: المزحة التي أطلقها قبل رحيله صادمة!(فيديو)
منوعات
2023-12-15 | 00:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في لحظة وفاة مرعبة... مغني برازيلي سقط أرضا أثناء غنائه أمام جمهوره: المزحة التي أطلقها قبل رحيله صادمة!(فيديو)
في لحظة وفاة مرعبة... مغني برازيلي سقط أرضا أثناء غنائه أمام جمهوره: المزحة التي أطلقها قبل رحيله صادمة!(فيديو)
توفي المغني الإنجيلي البرازيلي بيدرو هنريكي بعد أن انهار على المسرح أثناء عرضه يوم الأربعاء.
وكان الشاب البالغ من العمر 30 عامًا يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo" في حدث ديني تم بثه عبر الإنترنت عندما سقط فجأة أمام فرقته داخل مكان الحفل في مدينة فييرا دي سانتانا الشمالية الشرقية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأظهرت لقطات فيديو للحادث هنريكي وهو يشتبك مع الجمهور أثناء وقوفه على حافة المسرح قبل أن يفقد توازنه ويسقط على ظهره.
وهرع الحاضرون على الفور لمساعدة المغني بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.
وتم نقل هنريكي إلى عيادة قريبة حيث تأكدت وفاته.
وقالت شركة تسجيلات هنريكي، توداه ميوزيك، لراديو 93 إن المغني أصيب بنوبة قلبية حادة.
ووصفت شركة التسجيلات هنريكي بأنه "شاب مرح وصديق للجميع... مجرد طفل... زوج حاضر وأب مخلص للغاية."
وترك هنريكي وراءه زوجة، سويلان باريتو، وابنة، زوي، التي ولدت في 19 تشرين الأول.
وكان قد أوضح أحد معارفه، أن هنريكي مازح بشأن شعوره بالإرهاق قبل ساعات عدة من صعوده إلى المسرح في خدمة الكنيسة الخاصة.
وقال لأحد أصدقائه: "أنا متعب، أنا متعب... لهذا السبب أريد الشهرة... أنا متعب."
آخر الأخبار
منوعات
مرعبة...
برازيلي
أثناء
غنائه
جمهوره:
المزحة
أطلقها
رحيله
صادمة!(فيديو)
التالي
توقعات مخيفة لنوستراداموس وبابا فانغا لعام 2024... اليكم أبرزها!
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-27
تعرى بالكامل... في لحظة صادمة: ضيف في ديزني لاند خلع ملابسه أمام الحاضرين وهذا ما حصل معه! (فيديو)
منوعات
2023-11-27
تعرى بالكامل... في لحظة صادمة: ضيف في ديزني لاند خلع ملابسه أمام الحاضرين وهذا ما حصل معه! (فيديو)
0
منوعات
2023-11-25
مزقت فستانها الشفاف أمام جمهورها... نيكول شيرزينغر تبهر المعجبين بفيديو مثير! (فيديو)
منوعات
2023-11-25
مزقت فستانها الشفاف أمام جمهورها... نيكول شيرزينغر تبهر المعجبين بفيديو مثير! (فيديو)
0
منوعات
2023-11-09
سيدة فلسطينية كادت أن تسقط أرضاً أثناء اعتقالها...ما علاقة واتساب؟ (فيديو)
منوعات
2023-11-09
سيدة فلسطينية كادت أن تسقط أرضاً أثناء اعتقالها...ما علاقة واتساب؟ (فيديو)
0
منوعات
2023-11-02
كان يجمع الحلوى في نزهة "هالوين"... رجل يلقى حتفه على الطريق أمام ابنته الصغيرة بطريقة صادمة! (فيديو)
منوعات
2023-11-02
كان يجمع الحلوى في نزهة "هالوين"... رجل يلقى حتفه على الطريق أمام ابنته الصغيرة بطريقة صادمة! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
02:43
أكثر قالب حلوى مثير للجدل يمكن رؤيته... والدة طلبت لابنها في عيد ميلادة قالب "كوكايين"؟! (صورة)
منوعات
02:43
أكثر قالب حلوى مثير للجدل يمكن رؤيته... والدة طلبت لابنها في عيد ميلادة قالب "كوكايين"؟! (صورة)
0
منوعات
02:16
"العشاء جاء مع "شهادة قتل""... أخذت ابنها إلى مطعم بمناسبة عيد ميلاده وهذا ما حصل معها! (فيديو)
منوعات
02:16
"العشاء جاء مع "شهادة قتل""... أخذت ابنها إلى مطعم بمناسبة عيد ميلاده وهذا ما حصل معها! (فيديو)
0
منوعات
01:58
توقعات مخيفة لنوستراداموس وبابا فانغا لعام 2024... اليكم أبرزها!
منوعات
01:58
توقعات مخيفة لنوستراداموس وبابا فانغا لعام 2024... اليكم أبرزها!
0
منوعات
16:29
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
منوعات
16:29
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2023-11-29
لاعب شهير في برشلونة يتعرض لتمزق كامل في ركبته... فهل نجحت العملية؟
رياضة
2023-11-29
لاعب شهير في برشلونة يتعرض لتمزق كامل في ركبته... فهل نجحت العملية؟
0
فنّ
2023-12-07
"داد هارموني"... فرقة آباء سويدية ناجحة وُلِدت من الشبكات الاجتماعية
فنّ
2023-12-07
"داد هارموني"... فرقة آباء سويدية ناجحة وُلِدت من الشبكات الاجتماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-12
أجواء الميلاد في حمانا دافئة رغم برد كانون
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-12
أجواء الميلاد في حمانا دافئة رغم برد كانون
0
أخبار لبنان
02:58
الطيران الإسرائيلي يُلقي مناشيرًا فوق مناطق جنوبيّة
أخبار لبنان
02:58
الطيران الإسرائيلي يُلقي مناشيرًا فوق مناطق جنوبيّة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:24
السفير المِصريّ لدى لبنان: مِصر لا تدعم اسمًا لقيادة الجيش بل تدعم مؤسسة
أخبار لبنان
15:24
السفير المِصريّ لدى لبنان: مِصر لا تدعم اسمًا لقيادة الجيش بل تدعم مؤسسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…
0
أخبار دولية
13:33
كما في غزة كذلك في جنين... مشاهد الإنتهاكات الإسرائيلية تتكرر
أخبار دولية
13:33
كما في غزة كذلك في جنين... مشاهد الإنتهاكات الإسرائيلية تتكرر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المطران أنطوان بو نجم: للإتفاق على إسم لرئيس للجمهورية ولتتسلم المرأة السلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المطران أنطوان بو نجم: للإتفاق على إسم لرئيس للجمهورية ولتتسلم المرأة السلطة
0
أخبار دولية
13:32
ماذا تقول أبرز محطات التباين في تاريخ: أميركا وحروب إسرائيل؟
أخبار دولية
13:32
ماذا تقول أبرز محطات التباين في تاريخ: أميركا وحروب إسرائيل؟
0
أخبار دولية
13:30
في اليوم التاسع والستين للحرب على غزة... واشنطن تتحرك مجددًا باتجاه إسرائيل
أخبار دولية
13:30
في اليوم التاسع والستين للحرب على غزة... واشنطن تتحرك مجددًا باتجاه إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عودة السوريين تتأرجح بين الوضعين السياسي والإقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عودة السوريين تتأرجح بين الوضعين السياسي والإقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ملف "النزوح" يناقش في اليوم الثاني للمنتدى العالمي للاجئين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ملف "النزوح" يناقش في اليوم الثاني للمنتدى العالمي للاجئين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا في مجريات الجلسات التشريعية اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا في مجريات الجلسات التشريعية اليوم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:41
بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان
فنّ
05:41
بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان
2
خبر عاجل
12:33
بري رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد
خبر عاجل
12:33
بري رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد
3
فنّ
06:00
الجمهور طالب بحذف الصور... شمس الكويتيّة تتصوّر بروب الاستحمام
فنّ
06:00
الجمهور طالب بحذف الصور... شمس الكويتيّة تتصوّر بروب الاستحمام
4
منوعات
16:13
حاولت ممارسة أفعال جنسية مع كلابها ووثقت فعلتها... قصة مرضية وهذه تفاصيلها!
منوعات
16:13
حاولت ممارسة أفعال جنسية مع كلابها ووثقت فعلتها... قصة مرضية وهذه تفاصيلها!
5
منوعات
05:55
أراد مسامحة زوجته الخائنة لكن ابنته لم تسمح له...وهذا ما حصل!
منوعات
05:55
أراد مسامحة زوجته الخائنة لكن ابنته لم تسمح له...وهذا ما حصل!
6
صحف اليوم
00:16
صهر قائد الجيش ابلغ المولوي رسالة عاجلة (الاخبار)
صحف اليوم
00:16
صهر قائد الجيش ابلغ المولوي رسالة عاجلة (الاخبار)
7
منوعات
16:29
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
منوعات
16:29
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
8
آخر الأخبار
14:02
معلومات للـLBCI: عمليات البحث تحت المنزل المستهدف في مركبا مستمرة وحصيلة الضحايا حتى الآن شهيد وجريح إصابته بالغة
آخر الأخبار
14:02
معلومات للـLBCI: عمليات البحث تحت المنزل المستهدف في مركبا مستمرة وحصيلة الضحايا حتى الآن شهيد وجريح إصابته بالغة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More