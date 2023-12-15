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في لحظة وفاة مرعبة... مغني برازيلي سقط أرضا أثناء غنائه أمام جمهوره: المزحة التي أطلقها قبل رحيله صادمة!(فيديو)

منوعات
2023-12-15 | 00:58
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في لحظة وفاة مرعبة... مغني برازيلي سقط أرضا أثناء غنائه أمام جمهوره: المزحة التي أطلقها قبل رحيله صادمة!(فيديو)
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في لحظة وفاة مرعبة... مغني برازيلي سقط أرضا أثناء غنائه أمام جمهوره: المزحة التي أطلقها قبل رحيله صادمة!(فيديو)

في لحظة وفاة مرعبة... مغني برازيلي سقط أرضا أثناء غنائه أمام جمهوره: المزحة التي أطلقها قبل رحيله صادمة!(فيديو)

توفي المغني الإنجيلي البرازيلي بيدرو هنريكي بعد أن انهار على المسرح أثناء عرضه يوم الأربعاء.

وكان الشاب البالغ من العمر 30 عامًا يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo" في حدث ديني تم بثه عبر الإنترنت عندما سقط فجأة أمام فرقته داخل مكان الحفل في مدينة فييرا دي سانتانا الشمالية الشرقية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأظهرت لقطات فيديو للحادث هنريكي وهو يشتبك مع الجمهور أثناء وقوفه على حافة المسرح قبل أن يفقد توازنه ويسقط على ظهره.

وهرع الحاضرون على الفور لمساعدة المغني بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.

وتم نقل هنريكي إلى عيادة قريبة حيث تأكدت وفاته.

وقالت شركة تسجيلات هنريكي، توداه ميوزيك، لراديو 93 إن المغني أصيب بنوبة قلبية حادة.

ووصفت شركة التسجيلات هنريكي بأنه "شاب مرح وصديق للجميع... مجرد طفل... زوج حاضر وأب مخلص للغاية."

وترك هنريكي وراءه زوجة، سويلان باريتو، وابنة، زوي، التي ولدت في 19 تشرين الأول.

وكان قد أوضح أحد معارفه، أن هنريكي مازح بشأن شعوره بالإرهاق قبل ساعات عدة من صعوده إلى المسرح في خدمة الكنيسة الخاصة.

وقال لأحد أصدقائه: "أنا متعب، أنا متعب... لهذا السبب أريد الشهرة... أنا متعب."
 

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