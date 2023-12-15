توقعات مخيفة لنوستراداموس وبابا فانغا لعام 2024... اليكم أبرزها!

توقعات مخيفة لنوستراداموس وبابا فانغا لعام 2024... اليكم أبرزها!







وكان نوستراداموس منجمًا من القرن السادس عشر، وطبيبًا للطاعون، ومتهمًا بالهرطقة، ورائيًا ملتحيًا. ويُنسب إليه الفضل في التنبؤ بحريق لندن الكبير، وصعود هتلر إلى السلطة، وهجمات 11 أيلول 2001، وجائحة كوفيد-19.



ومع نشر كتابه الشهير "النبوءات" عام 1555، أهدى نوستراداموس العالم وأجياله القادمة كتابًا شبه شعري يتنبأ بالحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية والاضطرابات المدنية والاغتيالات السياسية وغيرها، وفق ما نقل موقع



وعلى الرغم من أنه مات منذ قرون، إلا أن أشعاره الغامضة والمثيرة للخوف لا تزال مصدرًا لنبوءة تأملية.



وكانت بابا فانغا، المعروفة باسم نوستراداموس البلقان، متصوفة بلغارية. بعد أن فقدت بصرها في عاصفة رملية، ادعت أن الله وهبها رؤية حقيقية وقدرة على رؤية المستقبل، واستمرت في إخافة الناس.



توفيت فانغا في عام 1996، تاركة وراءها نبوءات هدية فراق تمتد حتى عام 5079، عندما توقعت أن ينتهي حريق القمامة في العالم كما نعرفه.



وفي ما يلي سنطلع التوقعات الرئيسية لعام 2024.



الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والهجمات السيبرانية



وتوقعت بابا فانجا حدوث ثورة تكنولوجية في عام 2024، مع استمرار الذكاء الاصطناعي في مسيرته نحو الاستحواذ الكامل وصعود الحوسبة الكمومية مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والأمن السيبراني.



وعلى نفس المنوال، توقعت فانغا أن يقوم قراصنة الإنترنت بتضخيم التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي من خلال استهداف البنى التحتية مثل شبكات الطاقة ومحطات معالجة المياه.



علاج السرطان؟



لكن الأمر ليس سيئًا بالكامل... فقد توقعيت فانغا أننا سنحصل قريبًا على علاجات لبعض أنواع السرطان بالإضافة إلى مرض الزهايمر.



ونظرًا لتأثير كوكب الموت الذي يتحرك عبر علامة الابتكار، فإن التقدم العلمي، وخاصة تلك التي تبطئ عملية الموت أو التدهور البطيء للإدراك، تقع ضمن نطاق الإمكانية تمامًا.



هاري يصبح ملكا؟



من بين المقاطع في كتاب "النبوءات" لنوستراداموس فقرة تنص على أن "ملك الجزر" سوف "يُطرد بالقوة".



ويتوقع القراء أن نوستراداموس يشير إلى دور وعهد الملك تشارلز الثالث. مقطع آخر، يُزعم أيضًا أنه يشير إلى الملك تشاك، يحذر من أنه "بعد فترة وجيزة (حرب كارثية) سيتم مسح ملك جديد / والذي سوف يرضي الأرض لفترة طويلة."



وفي مكان آخر، يلمح نوستراداموس، الذي تنبأ بدقة بوفاة الملكة إليزابيث، إلى أن تشارلز سيخلفه "شخص لن يكون له أي علامة ملك"، مما دفع الكثيرين إلى التكهن بأن الأمير هاري سيصعد إلى العرش.



أزمة المناخ بينما نقوم بتزيين القاعات، ونفرط في تناول الطعام ونرحب بالعام الجديد، يقترب وقت التنبؤ بالكارثة - بفضل اثنين من أنبياء الهلاك المتوفين، نوستراداموس وبابا فانغا.وكان نوستراداموس منجمًا من القرن السادس عشر، وطبيبًا للطاعون، ومتهمًا بالهرطقة، ورائيًا ملتحيًا. ويُنسب إليه الفضل في التنبؤ بحريق لندن الكبير، وصعود هتلر إلى السلطة، وهجمات 11 أيلول 2001، وجائحة كوفيد-19.ومع نشر كتابه الشهير "النبوءات" عام 1555، أهدى نوستراداموس العالم وأجياله القادمة كتابًا شبه شعري يتنبأ بالحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية والاضطرابات المدنية والاغتيالات السياسية وغيرها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست. وعلى الرغم من أنه مات منذ قرون، إلا أن أشعاره الغامضة والمثيرة للخوف لا تزال مصدرًا لنبوءة تأملية.وكانت بابا فانغا، المعروفة باسم نوستراداموس البلقان، متصوفة بلغارية. بعد أن فقدت بصرها في عاصفة رملية، ادعت أن الله وهبها رؤية حقيقية وقدرة على رؤية المستقبل، واستمرت في إخافة الناس.توفيت فانغا في عام 1996، تاركة وراءها نبوءات هدية فراق تمتد حتى عام 5079، عندما توقعت أن ينتهي حريق القمامة في العالم كما نعرفه.وفي ما يلي سنطلع التوقعات الرئيسية لعام 2024.وتوقعت بابا فانجا حدوث ثورة تكنولوجية في عام 2024، مع استمرار الذكاء الاصطناعي في مسيرته نحو الاستحواذ الكامل وصعود الحوسبة الكمومية مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والأمن السيبراني.وعلى نفس المنوال، توقعت فانغا أن يقوم قراصنة الإنترنت بتضخيم التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي من خلال استهداف البنى التحتية مثل شبكات الطاقة ومحطات معالجة المياه.لكن الأمر ليس سيئًا بالكامل... فقد توقعيت فانغا أننا سنحصل قريبًا على علاجات لبعض أنواع السرطان بالإضافة إلى مرض الزهايمر.ونظرًا لتأثير كوكب الموت الذي يتحرك عبر علامة الابتكار، فإن التقدم العلمي، وخاصة تلك التي تبطئ عملية الموت أو التدهور البطيء للإدراك، تقع ضمن نطاق الإمكانية تمامًا.من بين المقاطع في كتاب "النبوءات" لنوستراداموس فقرة تنص على أن "ملك الجزر" سوف "يُطرد بالقوة".ويتوقع القراء أن نوستراداموس يشير إلى دور وعهد الملك تشارلز الثالث. مقطع آخر، يُزعم أيضًا أنه يشير إلى الملك تشاك، يحذر من أنه "بعد فترة وجيزة (حرب كارثية) سيتم مسح ملك جديد / والذي سوف يرضي الأرض لفترة طويلة."وفي مكان آخر، يلمح نوستراداموس، الذي تنبأ بدقة بوفاة الملكة إليزابيث، إلى أن تشارلز سيخلفه "شخص لن يكون له أي علامة ملك"، مما دفع الكثيرين إلى التكهن بأن الأمير هاري سيصعد إلى العرش.

ولا تحتاج إلى أن تكون وسيطًا نفسيًا أو نبيًا أو صوفيًا لتلاحظ أننا غارقون في جحيم أزمة المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية وحرائق الغابات والجفاف وانقراض الحياة البحرية في الأفق.



ويتنبأ نوستراداموس بأن القطار المأساوي سيستمر في السير، "ستصبح الأرض الجافة أكثر جفافًا، وستكون هناك فيضانات عظيمة عندما تُرى".



وتشير كل العلامات والنجوم إلى أن هذه النبوءة، على حد تعبير فريق Metallica، حزينة ولكنها حقيقية.



هل نحن جميعا محكوم علينا؟

لا تقلقوا، فبالرغم من أن المستقبل يبدو أكثر قتامة من كونه مشرقا، فإن الأنبياء غالبا ما يخطئون بصماتهم، والجزء الأكبر من تنبؤات نوستراداموس الأكثر رعبا لعام 2023 لم تتحقق بعد.