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أكثر قالب حلوى مثير للجدل يمكن رؤيته... والدة طلبت لابنها في عيد ميلادة قالب "كوكايين"؟! (صورة)
منوعات
2023-12-15 | 02:43
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أكثر قالب حلوى مثير للجدل يمكن رؤيته... والدة طلبت لابنها في عيد ميلادة قالب "كوكايين"؟! (صورة)
أكثر قالب حلوى مثير للجدل يمكن رؤيته... والدة طلبت لابنها في عيد ميلادة قالب "كوكايين"؟!
أزعجت خبازة أسترالية رواد الإنترنت بعد أن عرضت قالب حلوى على شكل "الكوكايين" مكتملة بخطوط مقطعة - والذي قيل إن إحدى الأمهات طلبته بمناسبة عيد ميلاد ابنها.
وقد أثارت صورة الحلوى أكثر من 180 ألف تفاعل على فيسبوك.
وقالت الخبازة سكاي بيلي، البالغة من العمر 36 عاماً، لصحيفة كينيدي نيوز عن الأمر المثير للجدل، الذي تم وضعه في مخبزها: "أنا فقط أصنع الكعك... ولا أطرح أسئلة".
ونشأت المشاكل بعد أن ظهرت امرأة غامضة في المتجر وسلمتها صورة حلوى لتقليدها.
وقالت بيلي أثناء وصف اللقاء غير العادي: "كانت بحاجة إلى قالب حلوى بشكل مستعجل... لقد قالت لا تحكمي عليّ، لذا فهي تعلم أنها كعكة مثيرة للجدل."
وقالت الخبازة إنها في البداية استغربت الطلب الإشكالي - وهو أمر وجدته غريبًا بشكل خاص نظرًا لأن المرأة الغامضة كانت تصنعه لابنه، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ومع ذلك، فقد استجابت في النهاية بعد أن قال أحد زملائها إن الأمر سيكون "سهلًا"، ووافقت على مساعدتها في صنع الحلوى "المخدرة"، والتي قيل إنها تكلف 250 دولارًا أستراليًا (حوالي 167 دولارًا أميركيًا).
وعمل الثنائي على خبز الكعكة بالشوكولا البيضاء الضخمة مقاس 12 × 16 بوصة، والتي قيل إنها استغرقت ست ساعات لتحضيرها - اثنتان للخبز وحده.
والمنتج النهائي، الذي يقال إنه يخدم ما بين 40 إلى 50 شخصًا، مزين بقطعة كوكايين زائفة بجوار مرآة تعلوها ثلاثة "خطوط" من السكر المثلج.
وتحيط بهذه القطعة المركزية المستوحاة من "Scarface" رزم من النقود المقلدة وبطاقة مصرفية مصنوعة من أقراص سكرية، في حين أن الشريط يحمل الرسالة "عيد ميلاد 30 سعيد لبليك".
وحتى الآن، لا تزال الخلفية الدرامية وراء كعكة الكوكايين غير واضحة، على الرغم من أن بيلي وجدت الأمر برمته "مضحكًا نوعًا ما".
وقالت: "لقد تلقيت بعض الطلبات الغريبة جدًا على مر السنين، لذا بالنسبة لي لم يكن الأمر جنونيًا للغاية".
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