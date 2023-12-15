الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكثر قالب حلوى مثير للجدل يمكن رؤيته... والدة طلبت لابنها في عيد ميلادة قالب "كوكايين"؟! (صورة)

منوعات
2023-12-15 | 02:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أكثر قالب حلوى مثير للجدل يمكن رؤيته... والدة طلبت لابنها في عيد ميلادة قالب &quot;كوكايين&quot;؟! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أكثر قالب حلوى مثير للجدل يمكن رؤيته... والدة طلبت لابنها في عيد ميلادة قالب "كوكايين"؟! (صورة)

أكثر قالب حلوى مثير للجدل يمكن رؤيته... والدة طلبت لابنها في عيد ميلادة قالب "كوكايين"؟!

أزعجت خبازة أسترالية رواد الإنترنت بعد أن عرضت قالب حلوى على شكل "الكوكايين" مكتملة بخطوط مقطعة - والذي قيل إن إحدى الأمهات طلبته بمناسبة عيد ميلاد ابنها.
 
وقد أثارت صورة الحلوى أكثر من 180 ألف تفاعل على فيسبوك.

وقالت الخبازة سكاي بيلي، البالغة من العمر 36 عاماً، لصحيفة كينيدي نيوز عن الأمر المثير للجدل، الذي تم وضعه في مخبزها: "أنا فقط أصنع الكعك... ولا أطرح أسئلة".

ونشأت المشاكل بعد أن ظهرت امرأة غامضة في المتجر وسلمتها صورة حلوى لتقليدها.

وقالت بيلي أثناء وصف اللقاء غير العادي: "كانت بحاجة إلى قالب حلوى بشكل مستعجل... لقد قالت لا تحكمي عليّ، لذا فهي تعلم أنها كعكة مثيرة للجدل."

وقالت الخبازة إنها في البداية استغربت الطلب الإشكالي - وهو أمر وجدته غريبًا بشكل خاص نظرًا لأن المرأة الغامضة كانت تصنعه لابنه، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ومع ذلك، فقد استجابت في النهاية بعد أن قال أحد زملائها إن الأمر سيكون "سهلًا"، ووافقت على مساعدتها في صنع الحلوى "المخدرة"، والتي قيل إنها تكلف 250 دولارًا أستراليًا (حوالي 167 دولارًا أميركيًا).

وعمل الثنائي على خبز الكعكة بالشوكولا البيضاء الضخمة مقاس 12 × 16 بوصة، والتي قيل إنها استغرقت ست ساعات لتحضيرها - اثنتان للخبز وحده.

والمنتج النهائي، الذي يقال إنه يخدم ما بين 40 إلى 50 شخصًا، مزين بقطعة كوكايين زائفة بجوار مرآة تعلوها ثلاثة "خطوط" من السكر المثلج.

وتحيط بهذه القطعة المركزية المستوحاة من "Scarface" رزم من النقود المقلدة وبطاقة مصرفية مصنوعة من أقراص سكرية، في حين أن الشريط يحمل الرسالة "عيد ميلاد 30 سعيد لبليك". 

وحتى الآن، لا تزال الخلفية الدرامية وراء كعكة الكوكايين غير واضحة، على الرغم من أن بيلي وجدت الأمر برمته "مضحكًا نوعًا ما".

وقالت: "لقد تلقيت بعض الطلبات الغريبة جدًا على مر السنين، لذا بالنسبة لي لم يكن الأمر جنونيًا للغاية".

آخر الأخبار

منوعات

للجدل

رؤيته...

والدة

لابنها

ميلادة

"كوكايين"؟!

(صورة)

"العشاء جاء مع "شهادة قتل""... أخذت ابنها إلى مطعم بمناسبة عيد ميلاده وهذا ما حصل معها! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-16

باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها "ليللو".. وقالب الحلوى يلفت الأنظار (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-12-06

بايدن للكونغرس: المساعدة المالية لأوكرانيا "لا يمكن أن تنتظر أكثر"

LBCI
فنّ
2023-11-08

نجم مشهور... من هو "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لعام 2023؟ (صورة)

LBCI
منوعات
2023-11-04

طلبت قالب حلوى على شكل شخصيات Minion لعيد ميلاد ابنها... ما حصلت عليه كان كارثة حقيقية! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:16

"العشاء جاء مع "شهادة قتل""... أخذت ابنها إلى مطعم بمناسبة عيد ميلاده وهذا ما حصل معها! (فيديو)

LBCI
منوعات
01:58

توقعات مخيفة لنوستراداموس وبابا فانغا لعام 2024... اليكم أبرزها!

LBCI
منوعات
00:58

في لحظة وفاة مرعبة... مغني برازيلي سقط أرضا أثناء غنائه أمام جمهوره: المزحة التي أطلقها قبل رحيله صادمة!(فيديو)

LBCI
منوعات
16:29

جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-11-29

لاعب شهير في برشلونة يتعرض لتمزق كامل في ركبته... فهل نجحت العملية؟

LBCI
فنّ
2023-12-07

"داد هارموني"... فرقة آباء سويدية ناجحة وُلِدت من الشبكات الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-12

أجواء الميلاد في حمانا دافئة رغم برد كانون

LBCI
أخبار لبنان
02:58

الطيران الإسرائيلي يُلقي مناشيرًا فوق مناطق جنوبيّة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:24

السفير المِصريّ لدى لبنان: مِصر لا تدعم اسمًا لقيادة الجيش بل تدعم مؤسسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…

LBCI
أخبار دولية
13:33

كما في غزة كذلك في جنين... مشاهد الإنتهاكات الإسرائيلية تتكرر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المطران أنطوان بو نجم: للإتفاق على إسم لرئيس للجمهورية ولتتسلم المرأة السلطة

LBCI
أخبار دولية
13:32

ماذا تقول أبرز محطات التباين في تاريخ: أميركا وحروب إسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

في اليوم التاسع والستين للحرب على غزة... واشنطن تتحرك مجددًا باتجاه إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عودة السوريين تتأرجح بين الوضعين السياسي والإقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ملف "النزوح" يناقش في اليوم الثاني للمنتدى العالمي للاجئين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ماذا في مجريات الجلسات التشريعية اليوم؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:41

بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان

LBCI
خبر عاجل
12:33

بري رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد

LBCI
فنّ
06:00

الجمهور طالب بحذف الصور... شمس الكويتيّة تتصوّر بروب الاستحمام

LBCI
منوعات
16:13

حاولت ممارسة أفعال جنسية مع كلابها ووثقت فعلتها... قصة مرضية وهذه تفاصيلها!

LBCI
منوعات
05:55

أراد مسامحة زوجته الخائنة لكن ابنته لم تسمح له...وهذا ما حصل!

LBCI
صحف اليوم
00:16

صهر قائد الجيش ابلغ المولوي رسالة عاجلة (الاخبار)

LBCI
منوعات
16:29

جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
14:02

معلومات للـLBCI: عمليات البحث تحت المنزل المستهدف في مركبا مستمرة وحصيلة الضحايا حتى الآن شهيد وجريح إصابته بالغة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More