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خنقها "لتخفيف معاناتها"... رجل يحاول قتل زوجته أمام عائلتها أثناء وجودها في دار الرعاية!

منوعات
2023-12-15 | 06:09
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خنقها &quot;لتخفيف معاناتها&quot;... رجل يحاول قتل زوجته أمام عائلتها أثناء وجودها في دار الرعاية!
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خنقها "لتخفيف معاناتها"... رجل يحاول قتل زوجته أمام عائلتها أثناء وجودها في دار الرعاية!

خنقها "لتخفيف معاناتها"... رجل يحاول قتل زوجته أمام عائلتها أثناء وجودها في دار الرعاية!

إتهم رجل يدعى ديواين ماكولا، من ولاية يوتا الأميركية، بمحاولة قتل زوجته أريندا لي ماكولا، المصابة بسرطان الثدي أثناء وجودها في دار الرعاية أمام عائلتها "لتخفيف معاناتها"، قائلاً إنه "سيفعل ذلك مرة أخرى" إذا أتيحت له الفرصة.

وفي التفاصيل، اتُهم ديواين ماكولا، بمحاولة القتل يوم الأربعاء بعد اتهامه بخنق زوجته التي تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، في 20 كانون الأول 2021.

وفي الليلة التالية، توفيت زوجته أريندا، متأثرة بمعركتها الطويلة مع المرض.

وفي ليلة محاولة القتل المزعومة، قام زوجها "بخنق الضحية في محاولة لقتلها لتخفيف معاناتها أثناء وجوده معها في دار رعاية"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

وبحسب ما ورد، اضطر 6 من أفراد أسرة الراحلة على إبعاد زوجها عنها أثناء قيامه بخنقها بعد أن رأوها تلهث للحصول على الهواء.

وقال ضابط الشرطة، بحسب وثائق المحكمة: "خلال المحادثة مع ديواين ماكولا، اعترف بوضع يده على رقبة الضحية أريندا في محاولة لتخفيف معاناتها لأنها كانت تتألم بسبب السرطان وكانت في دار رعاية".

وقال ماكولا للضباط المستجيبين إنه "سيفعل ذلك مرة أخرى لأنه أحب زوجته".

ومن غير الواضح سبب توجيه تهم القتل ضد الزوج يوم الأربعاء، بعد مرور عامين تقريبًا على وقوع الحادث.

وإذا أدين ماكولا بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، فسيواجه عقوبة السجن لمدة 15 عامًا أو مدى الحياة، وفقًا لقانون الولاية.

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