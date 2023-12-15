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"شخصية وقحة مع أهل عديمي الفائدة... "Peppa Pig" تثير الجدل وهذا ما قامت به هذه الأم!

"شخصية وقحة مع أهل عديمي الفائدة... "Peppa Pig" تثير الجدل وهذا ما قامت به هذه الأم!







وتلقى برنامج الكرتون هذا، شعبية كبيرة عبر السنوات، بين الكثير من الأطفال الصغار، ولكن معظم الآباء لا يتفقون مع مواقف بيبا وتعليقاتها في العرض، حيث قال الكثيرون إنها غير مناسبة.



وأضافت بريتاني لموقع "



ومع ذلك، قال آخرون إن " Peppa Pig" كان عرضًا بسيطًا ولن يؤذي أحدًا، واختلفت الآراء بين مؤيد لطرافة بيبا ومنتقد لوقاحتها وتأثيرها السلبي على الأطفال.

انتقدت "بريتاني"، وهي أم لأربعة أطفال، برنامج الأطفال التلفزيوني "Peppa Pig" موضحة أن لدى بيبا مشكلة سلوكية ولم تمثل قدوة صالحة تريدها لأطفالها الأربعة، كما أن البرنامج مليء بالتأثيرات السلبية على الأطفال عمومًا.وتلقى برنامج الكرتون هذا، شعبية كبيرة عبر السنوات، بين الكثير من الأطفال الصغار، ولكن معظم الآباء لا يتفقون مع مواقف بيبا وتعليقاتها في العرض، حيث قال الكثيرون إنها غير مناسبة.وأضافت بريتاني لموقع " Mirror " الالكتروني، أنها لن تسمح لأطفالها الذين يستخدمون الشخصيات التي تظهر على التلفزيون كنماذج يحتذى بها، بمشاهدة هذا العرض، وقالت إنها بدأت تلاحظ علاقة مباشرة بين سلوك أطفالها والعروض التي يشاهدونها.ومع ذلك، قال آخرون إن " Peppa Pig" كان عرضًا بسيطًا ولن يؤذي أحدًا، واختلفت الآراء بين مؤيد لطرافة بيبا ومنتقد لوقاحتها وتأثيرها السلبي على الأطفال.