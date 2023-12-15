"جنيّة" حققت أمنية فتاة صماء... تمكنت من التواصل مع سانتا كلوز بهذه الطريقة! (صور)

تمكنت فتاة صغيرة صماء للمرة الأولى من مقابلة "سانتا كلوز" والتحدث معه خلال حدث أُقيم في المدرسة في إيست يوركشاير ببريطانيا، وذلك بفضل الجنيّة مساعدة سانتا الضليعة بلغة الإشارة.

ونجحت إميلي أندروز، البالغة من العمر أربع أعوام، من مشاركة قائمة عيد الميلاد الخاصة بها بعد أن قامت مدربة لغة الإشارات بمساعدتها.

وعبّرت تانيا أندروز، وهي والدة إميلي، عن تأثرها بهذا الإنجاز، وذرفت الدموع فرحاً عندما رأت إميلي تستخدم لغة الإشارة لطلب دمية وعربة وأقراط وخاتم من سانتا كلوز.

وبدوره، تعلّم سانتا كلوز بعض العبارات أو الإشارات من إميلي، وقالت تانيا: "كانت تجربة سحرية. كانت إميلي قادرة على التواصل بحرية مع مساعدة سانتا وأخبرته بما ترغب بالحصول عليه".

وأضافت: "هذه التجربة السحرية جعلتها تشعر بالانتماء وأصبح الجميع جزءًا من عالمها. في البداية كانت خجولة، ربما لأنها لم تستطع التواصل مع سانتا من قبل، ولكن ميلاني، أي الجنية، شجعتها للغاية."