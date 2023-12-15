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تُرك ينزف لأكثر من 6 ساعات... وفاة مسنّ أمام منزله والسبب الإسعاف؟!
منوعات
2023-12-15 | 07:33
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تُرك ينزف لأكثر من 6 ساعات... وفاة مسنّ أمام منزله والسبب الإسعاف؟!
تُرك رجل ينزف حتى الموت على أرض منزله بسبب "نقص في عدد سيارات الإسعاف"، كما ذكرت لجنة التحقيق في بريطانيا.
وفي التفاصيل، سقط بيل لاثام في منزله في بروتون، لانكشير، في تاريخ 12 أيلول قبل أن يجده ابنه ريتشارد ملقى في الرواق وساقه "مثنية تحته بطريقة غريبة".
عندها، تم استدعاء سيارة إسعاف، وعلى الرغم من تعيين فئة الحالة الثالثة للمريض، مما يعني أنه يجب على طواقم الإسعاف الوصول في غضون ساعتين، إلا أن الأمر استغرق أكثر من ست ساعات قبل وصول إسعاف.
واستمرت حالة بيل في التدهور أثناء نقله إلى مستشفى رويال بريستون، حيث أظهرت نتائج الفحوصات أنه قد تعرض لكسر غير مألوف في الفخذ تسبب في نزيف داخلي.
وحاول الأطباء إنقاذ بيل، لكنه فقد كمية كبيرة من الدم، وفارق الحياة في وقت لاحق في تلك الليلة نتيجة لصدمة نزفية ناجمة عن الكسر في الورك.
وفي التحقيق الذي عُقد في محكمة كورونر بريستون، قيل إن طواقم الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى بيل في وقت سابق بسبب اصطفاف السيارات خارج المستشفيات في بلاكبول وبريستون.
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