الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Special Labor Inspector
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تُرك ينزف لأكثر من 6 ساعات... وفاة مسنّ أمام منزله والسبب الإسعاف؟!

منوعات
2023-12-15 | 07:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تُرك ينزف لأكثر من 6 ساعات... وفاة مسنّ أمام منزله والسبب الإسعاف؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تُرك ينزف لأكثر من 6 ساعات... وفاة مسنّ أمام منزله والسبب الإسعاف؟!

تُرك رجل ينزف حتى الموت على أرض منزله بسبب "نقص في عدد سيارات الإسعاف"، كما ذكرت لجنة التحقيق في بريطانيا.
 
وفي التفاصيل، سقط بيل لاثام في منزله في بروتون، لانكشير، في تاريخ 12 أيلول قبل أن يجده ابنه ريتشارد ملقى في الرواق وساقه "مثنية تحته بطريقة غريبة".
 
عندها، تم استدعاء سيارة إسعاف، وعلى الرغم من تعيين فئة الحالة الثالثة للمريض، مما يعني أنه يجب على طواقم الإسعاف الوصول في غضون ساعتين، إلا أن الأمر استغرق أكثر من ست ساعات قبل وصول إسعاف.
 
واستمرت حالة بيل في التدهور أثناء نقله إلى مستشفى رويال بريستون، حيث أظهرت نتائج الفحوصات أنه قد تعرض لكسر غير مألوف في الفخذ تسبب في نزيف داخلي.
 
وحاول الأطباء إنقاذ بيل، لكنه فقد كمية كبيرة من الدم، وفارق الحياة في وقت لاحق في تلك الليلة نتيجة لصدمة نزفية ناجمة عن الكسر في الورك.
 
وفي التحقيق الذي عُقد في محكمة كورونر بريستون، قيل إن طواقم الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى بيل في وقت سابق بسبب اصطفاف السيارات خارج المستشفيات في بلاكبول وبريستون.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

سقوط

رجل

وفاة

مسن

الأرض

المنزل

نقص

عدد

الإسعاف

تحقيق

بريطانيا

أطباء

مستشفى

مريض

مسعفين.

LBCI التالي
قبلة ديفيد بيكهام لابنته تثير الجدل مرة أخرى... وتُشعل مواقع التواصل! (صورة)
لنشر بهجة عيد الميلاد... الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يفاجئ مجموعة من التلاميذ متنكراً بزي "سانتا"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-11-17

الجزيرة: استشهاد مدير مستشفى الوفاء لرعاية المسنين جنوبي مدينة غزة وإصابة أطباء جراء قصف إسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
2023-11-13

وفاة 27 مريضا وسبعة أطفال خدج في مستشفى الشفاء في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-25

مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى 6 وحدات دم وبلاكيت دم (عدد 2) من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03/373620

LBCI
منوعات
2023-12-12

جرعة مميتة أدت إلى وفاة ابنة الـ 9 سنوات...ولهذا السبب أُعيد فتح التحقيق بعد أكثر من 20 عاماً!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:51

دفن حياً تحت خمسة أطنان من التراب..."دينامو" يثير حالة من الصدمة في نفوس المشاهدين!

LBCI
منوعات
09:19

ربحا مبلغا خياليا في اليانصيب لكن 3 دولارات منعتهم من الحصول عليه... إليكم ما حدث!

LBCI
منوعات
08:35

قبلة ديفيد بيكهام لابنته تثير الجدل مرة أخرى... وتُشعل مواقع التواصل! (صورة)

LBCI
منوعات
07:13

لنشر بهجة عيد الميلاد... الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يفاجئ مجموعة من التلاميذ متنكراً بزي "سانتا"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:38

بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل

LBCI
خبر عاجل
06:15

تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة

LBCI
منوعات
2023-10-11

"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!

LBCI
خبر عاجل
2023-06-25

انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:25

استئناف الجلسة التشريعية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:12

مدن حول العالم تطلق احتفالات عيد الميلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

هجوم جديد للحوثيين في البحر الاحمر

LBCI
أخبار لبنان
07:58

آخر التطورات على الجبهة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

العسكريون المتقاعدون يتحركون في الشارع..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

تفاصيل تعذّر انعقاد جلسة مجلس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

اسرائيل تكثّف القصف في غزة لا سيّما "خان يونس" ورفَح (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
04:46

مستشار الأمن القومي الأميركي: من غير "الصواب" أن تحتل إسرائيل غزة على المدى الطويل

LBCI
أخبار دولية
00:54

المجر تعطّل إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:18

المصادقة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة

LBCI
خبر عاجل
06:15

تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة

LBCI
منوعات
16:13

حاولت ممارسة أفعال جنسية مع كلابها ووثقت فعلتها... قصة مرضية وهذه تفاصيلها!

LBCI
خبر عاجل
12:33

بري رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد

LBCI
صحف اليوم
00:16

صهر قائد الجيش ابلغ المولوي رسالة عاجلة (الاخبار)

LBCI
منوعات
16:29

جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)

LBCI
اقتصاد
02:05

أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟

LBCI
أخبار دولية
08:32

القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More