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ربحا مبلغا خياليا في اليانصيب لكن 3 دولارات منعتهم من الحصول عليه... إليكم ما حدث!

ربحا مبلغا خياليا في اليانصيب لكن 3 دولارات منعتهم من الحصول عليه... إليكم ما حدث!







وبدأ كل من الطالبين، ماكروهان وكينيدي، في التخطيط بالفعل لكيفية إنفاق مكاسبهما، لكنهما شعرا بحزن شديد عندما اتصلا للمطالبة بالمبلغ وتم إخبارهما بأنه لا يمكنهما سحبه.



وفي التفاصيل، لم يكن لدى كينيدي، التي كانت تدرس إدارة الأعمال في جامعة برايتون في ذلك الوقت، ما يكفي من النقود في حسابها المصرفي لدفع الرسوم البالغة 2.50 جنيه إسترليني.



ووفق معلومات "

اعتقد الثنائي "راشيل كينيدي" و"وليام ماكروهان" أنهما فازا بالجائزة الكبرى البالغة 182 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تصلهما رسالة مزعجة من اليانصيب.وبدأ كل من الطالبين، ماكروهان وكينيدي، في التخطيط بالفعل لكيفية إنفاق مكاسبهما، لكنهما شعرا بحزن شديد عندما اتصلا للمطالبة بالمبلغ وتم إخبارهما بأنه لا يمكنهما سحبه.وفي التفاصيل، لم يكن لدى كينيدي، التي كانت تدرس إدارة الأعمال في جامعة برايتون في ذلك الوقت، ما يكفي من النقود في حسابها المصرفي لدفع الرسوم البالغة 2.50 جنيه إسترليني.ووفق معلومات " ذا صن " الالكتروني، فان هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، فأكثر الأحداث مأساوية كان عندما فاز خباز سابق بمبلغ تسعة ملايين جنيه إسترليني في اليانصيب، لكن لم تمنحه الإدارة المبلغ ما دمر حياته، وأقدم على الانتحار.