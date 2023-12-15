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دفن حياً تحت خمسة أطنان من التراب..."دينامو" يثير حالة من الصدمة في نفوس المشاهدين!
منوعات
2023-12-15 | 09:51
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دفن حياً تحت خمسة أطنان من التراب..."دينامو" يثير حالة من الصدمة في نفوس المشاهدين!
دفن حياً تحت خمسة أطنان من التراب..."دينامو" يثير حالة من الصدمة في نفوس المشاهدين!
عاد الساحر "دينامو" واسمه الحقيقي "ستيفن فراين"، إلى شاشات التلفزيون لأول مرة منذ عام 2020 بعرض لمرة واحدة على قناة "سكاي" واسم البرنامج "Dynamo Is Dead "، حيث شاهده الجمهور بفارغ الصبر حين دفن حياً تحت خمسة أطنان من التربة مباشرة على الهواء.
وفي التفاصيل، رقد دينامو في قبر فارغ قبل أن تُسكب عليه أطنان من التراب، وبقي مدفونًا تقريبًا ثلاث دقائق قبل أن يخترق التربة، وهو يلهث بحثًا عن الهواء. وهذه هي المرة الأولى التي تمكن فيها أي شخص من الهروب من الدفن الذي يحصل من دون تابوت باستخدام أطنان التراب.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدث "دينامو" عن دوافعه وراء هذه الحيلة التي تتحدى الموت، واعترف أنه مرّ بعام صعب بعد وفاة جدته، وأوضح أن المشاكل المتعلقة بأدويته أدت إلى تحول حياته إلى حلقة مفرغة، حيث كان يشعر بصحة جيدة بما يكفي للأداء ولكنه فقد كل المتعة في عمله وسقط في اكتئاب عميق.
وكشف دينامو أنه بدأ بإيذاء نفسه وعانى من أزمة هوية، حيث فقد في السنوات الفائتة الرغبة في الحياة أحيانًا، وفق ما نقله موقع الـ
"دايلي ميل"
الالكتروني.
وفي التفاصيل، لجأ دينامو إلى السحر لإلهاء نفسه عن معاناته الصحية، وأصبح معروفًا في عام 2011 واكتسب شهرة من خلال عروضه المذهلة في الشوارع وحيل الورق والحركات المثيرة، لكن مرضه المزمن الـ"كرون" تفاقم في عام 2017 واختفى حينها عن الأنظار.
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