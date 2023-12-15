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بعد أن آمنت بـ "النسوية" طيلة حياتها...امرأة ضيعت فرصة تكوين أسرة لهذه الأسباب!
منوعات
2023-12-15 | 10:23
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بعد أن آمنت بـ "النسوية" طيلة حياتها...امرأة ضيعت فرصة تكوين أسرة لهذه الأسباب!
بعد أن آمنت بـ "النسوية" طيلة حياتها...امرأة ضيعت فرصة تكوين أسرة لهذه الأسباب!
اعترفت امرأة لم تكن ترغب في إنجاب الأطفال في السابق بأنها تأسف لهذا القرار الآن، وهي تقترب من الأربعين من عمرها.
وأمضت ميليسا بيرسلينغ من الولايات المتحدة، معظم وقتها في التركيز على حياتها المهنية، وفق موقع
"ذا صن"
.
وعندما كانت تبلغ من العمر 22 عامًا، تزوجت من حبيب طفولتها، لكنهما انفصلا بعد ثماني سنوات عندما أدركت أن أهدافهما مختلفة.
فشريكها كان يريد عائلة تقليدية مع أطفال وزوجة، وأرادت هي أن تكون أكثر استقلالية، وأن تتفوق في العمل.
ولكن ميليسا تقول اليوم إنها شعرت بالأنانية و"الخيانة من قبل الحركة النسوية"، اذ بدأت تشعر بالفراغ وأن حياتها بلا معنى.
وقالت: "لقد أخذني الأمر إلى هذه المرحلة من حياتي لأدرك أن هذه ليست الحياة التي ستجلب لي السعادة".
وأضافت: "أشعر بالخيانة النسوية بشكل لا يصدق. لا أريد أن أضع هذا على عاتق الحركة لأنني أعتقد أن كل شخص يقوم باختياراته الخاصة، وكل ما فعلته حتى هذه المرحلة في حياتي كان خياري. لكنني كنت أتغذى باستمرار على فكرة أن المرأة يمكنها أن تفعل كل شيء.، وأننا لسنا بحاجة إلى الرجال".
وتابعت ميليسا: "أريد نوعًا ما أن أعود إلى بعض هؤلاء المعلمين والمدربين وأقول لهم: ماذا تقصدون بذلك؟ لأننا لا نستطيع القيام بكل شيء".
والآن، تقول ميليسا إنها مرعوبة لأنها ضيعت فرصة تكوين أسرة خاصة بها.
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