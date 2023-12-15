حادثة مأساوية أودت بحياة شقيقتين قبل حفل التخرج...وهذه التفاصيل!

في لحظة وفاة مرعبة... مغني برازيلي سقط أرضا أثناء غنائه أمام جمهوره: المزحة التي أطلقها قبل رحيله صادمة!(فيديو)

في لحظة وفاة مرعبة... مغني برازيلي سقط أرضا أثناء غنائه أمام جمهوره: المزحة التي أطلقها قبل رحيله صادمة!(فيديو)

جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)