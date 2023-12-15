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هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!

منوعات
2023-12-15 | 13:30
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هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!
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هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!

هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!

روت فتاة من الولايات المتحدة في فيديو على حسابها على تيك توك قصة والدتها الغرامية مع زوجها، والتي كانت تنام معه سراً.

واعتقدت "كات" أن شقيقها كان على علم بعلاقة والدتها وزوجها قبلها، وكان يتردد ليرى أمه في منزل كات لأنها كانت تعيش معها.

وفي أحد الأيام ذهبت الأم لترسم وشماً بإسم زوج ابنتها، أي عشيقها السري، على جسدها، وفق موقع "ذا صن".

وقبلها بفترة، كانت كات قد اتصلت بزوجها لمعرفة متى سيعود إلى المنزل، فسمعت صوت امرأة بجانبه، وشكّت بوالدتها التي لم تكن في المنزل، ولا حتى عند شقيقتها.

وبعد اكتشاف الحقيقة غادرت "كات" المنزل على الفور مع أطفالها. على الرغم من أن هذه العلاقة السرية لم تدم طويلاً، حيث عادت والدتها إلى والد كات بعد أن ألغت العلاقة. ولكن علاقة كات بزوجها كانت غير قابلة للإصلاح.

واعترفت كات في فيديو آخر أن أمها كانت قد أقامت علاقة مع صديق ابنتها القاصر عندما كانا في المدرسة الثانوية.

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