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بعد أن إستعان بمسدسها لإطلاق النار... هذا مصير والدة الطفل الذي حاول قتل معلمته!

بعد أن إستعان بمسدسها لإطلاق النار... هذا مصير والدة الطفل الذي حاول قتل معلمته!







وتوصلت ديغا تايلور، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى اتفاق مع المدعين العامين لتخفيف العقوبة التي كان من الممكن أن تكون أكثر من خمس سنوات، بعد أن وجهت إليها تهمة إهمال الطفل بسبب الحادث.



وفي التفاصيل، أقدم الطفل في كانون الثاني، على إخراج المسدس من حقيبة والدته وأحضره إلى المدرسة حيث أطلق النار على معلمته في الصف الأول آبي زويرنر.



ونجت زوينر من الرصاصة لكنها أصيبت بجروح خطيرة. وأمضت ما يقرب من أسبوعين في المستشفى، وخضعت لخمس عمليات جراحية، ويقال إنها لا تزال تتعافى.



ووفقا لسجلات الشرطة، قال ابن تايلور لموظف في مدرسة ريتشنيك الابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا: "لقد فعلت ذلك. حصلت على مسدس أمي الليلة الماضية".



وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، اقترح ممثلو الادعاء ومحامو الدفاع أن الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر سيكون مناسباً، لكن القاضي فرض المدة الأطول خلال جلسة استماع يوم الجمعة.



وفي الوقت نفسه، رفعت زويرنر دعوى قضائية ضد مدرسة نيوبورت نيوز مقابل 40 مليون دولار، زاعمة أن الإداريين تجاهلوا العديد من التحذيرات بأن الصبي كان يحمل سلاحًا. حُكم على والدة طفل يبلغ من العمر ستة أعوام، كان قد أطلق النار على معلمته في فرجينيا بالسجن لمدة عامين، وفقاً لشبكة " بي بي سي ".وتوصلت ديغا تايلور، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى اتفاق مع المدعين العامين لتخفيف العقوبة التي كان من الممكن أن تكون أكثر من خمس سنوات، بعد أن وجهت إليها تهمة إهمال الطفل بسبب الحادث.وفي التفاصيل، أقدم الطفل في كانون الثاني، على إخراج المسدس من حقيبة والدته وأحضره إلى المدرسة حيث أطلق النار على معلمته في الصف الأول آبي زويرنر.ونجت زوينر من الرصاصة لكنها أصيبت بجروح خطيرة. وأمضت ما يقرب من أسبوعين في المستشفى، وخضعت لخمس عمليات جراحية، ويقال إنها لا تزال تتعافى.ووفقا لسجلات الشرطة، قال ابن تايلور لموظف في مدرسة ريتشنيك الابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا: "لقد فعلت ذلك. حصلت على مسدس أمي الليلة الماضية".وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، اقترح ممثلو الادعاء ومحامو الدفاع أن الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر سيكون مناسباً، لكن القاضي فرض المدة الأطول خلال جلسة استماع يوم الجمعة.وفي الوقت نفسه، رفعت زويرنر دعوى قضائية ضد مدرسة نيوبورت نيوز مقابل 40 مليون دولار، زاعمة أن الإداريين تجاهلوا العديد من التحذيرات بأن الصبي كان يحمل سلاحًا.