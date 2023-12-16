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موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
منوعات
2023-12-16 | 15:42
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موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
كشف موقع الأفلام الاباحية Pornhub عن أهم عمليات البحث لعام 2023، كما كشف عن عادات المشاهدة الغريبة والسرية في العالم.
وعلى الرغم من هوس الكوكب المزعوم بالشباب، يبدو أن العديد من مستخدمي المواد الإباحية يبحثون سرًا في الويب عن محتوى يضم أشخاصًا في سن أكثر تقدمًا، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست.
وأصبحت فئة "الكبار في العمر" الآن هي الفئة السابعة الأكثر مشاهدة في كل أنحاء العالم، وفقًا لبيان صحفي صادر عن موقع Pornhub، حيث ارتفعت شعبيتها بنسبة مذهلة بلغت 69٪.
وارتفعت عمليات البحث باستخدام كلمة "granny" بنسبة 132%، في حين ارتفعت عمليات البحث عن كلمة "GILF" (الجدة التي أرغب في ممارسة الجنس معها) بنسبة كبيرة بلغت 168% مقارنة بالأرقام من عام 2022.
ولم يتمكن موقع Pornhub من تفسير الارتفاع العشوائي على ما يبدو في شعبية المحتوى الرفيع المستوى المهلهل، لكن الارتفاع في عمليات البحث الأخرى بدا أكثر ارتباطًا بالثقافة بشكل عام.
وعلى سبيل المثال، لاحظت الشركة زيادة كبيرة في عمليات البحث ذات الصلة بالحجم، ربما بسبب التضخم.
ونمت المصطلحات "كبير" و"أكبر" و"أكبر" بشكل جماعي بنسبة 177% في كل أنحاء العالم، في حين تضخمت عمليات البحث التي تحتوي على "ضخم" بنسبة 67%.
وفي الوقت نفسه، وسط الحروب المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ارتفعت عمليات البحث التي تحتوي على كلمة "جندي" بنسبة هائلة بلغت 332%.
ومع تزايد الاهتمام ببرامج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، ربما ليس من المستغرب أن تنمو عمليات البحث عن "الروبوت" بنسبة 304%. وكانت مصطلحات مثل "الروبوت الجنسي" و"روبوت الذكاء الاصطناعي" و"الروبوت ثلاثي الأبعاد" من بين المصطلحات الأكثر شيوعًا.
وكشف موقع Pornhub أيضًا عن نجوم البورنو الأكثر شهرة على الموقع، حيث احتلت أبيلا دينغر، وهي مواطنة في ميامي تبلغ من العمر 25 عامًا، المركز الأول.
وتغلبت السمراء الصغيرة على الأسترالية أنجيلا وايت التي جاءت في المركز الثاني.
وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة أيضًا أن الأميركيين كانوا الأكثر استخدامًا لموقعها الإلكتروني ذي التصنيف X، مع ارتفاع الفلبينيين المرحين ثلاثة مراكز ليحتلوا المركز الثاني.
كما تناول البيان الصحفي لموقع Pornhub تفاصيل عادات المشاهدة في أميركا، مع الإشارة إلى بعض الاختلافات غير العادية من دولة إلى أخرى.
وعلى سبيل المثال، كان الأشخاص الموجودون في داكوتا الشمالية أكثر عرضة للبحث عن "الجنس بصوت عالٍ" مقارنة بأولئك الموجودين في أجزاء أخرى من البلاد.
وفي كاليفورنيا أظهروا ميلًا خاصًا لـ "زوجة الأب الآسيوية.
كذلك، كشف موقع Pornhub أيضًا أن الأميركيين يبقون لفترة أطول على الموقع، حيث ارتفع متوسط طول زيارة الموقع بمقدار 16 ثانية عن العام الفائت. ويتصفح الأميركيون الآن ويشاهدون المحتوى بمعدل 9 دقائق و51 ثانية لكل جلسة.
وكان لدى سكان ماريلاند أطول الزيارات في المتوسط، حيث استمرت 11 دقيقة و31 ثانية، في حين لم يستغرق سكان لويزيانا وقتًا طويلاً لتسجيل الدخول والخروج.
أما سكان ولاية بايو فتستغرق زيارتهم 8 دقائق و21 ثانية فقط في المتوسط.
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