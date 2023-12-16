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بعد قرابة عقد من فراره.. القبض على قاتل زوجته وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-12-16 | 15:45
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بعد قرابة عقد من فراره.. القبض على قاتل زوجته وهذه التفاصيل!
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بعد قرابة عقد من فراره.. القبض على قاتل زوجته وهذه التفاصيل!

بعد قرابة عقد من فراره.. القبض على قاتل زوجته وهذه التفاصيل!

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل، كان قد أقدم على قتل زوجته في كوستا بلانكا بإسبانيا بعد ما يقرب من عقد من فراره، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وفي التفاصيل، كان غلين واثال، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1999 لضربه شريكه حتى الموت في هجوم يوم عيد الميلاد، قد غاب عن العمل بدون إذن بعد انتهاكه لشروط الكفالة في شباط 2015 بعد إطلاق سراحه من السجن بشكل مشروط.

وأقدم المحققون الإسبان على إعتقاله في منتجع توريفايغا اليوم السبت، مؤكدين انه تم تسليمه إلى القاضي الذي سيقرر مصيره.

ونشرت الشرطة الوطنية الإسبانية لقطات لعملية الاعتقال تظهر فيها اقتياد واثال، البالغ من العمر 65 عامًا، إلى مركز الشرطة مكبل اليدين.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنه قد "ألقي القبض في توريفايغا على هارب بريطاني مطلوب بتهمة قتل شريكه في عام 1990"، مضيفةً أنه كان قد "فر من المملكة المتحدة في عام 2015 بعد إطلاق سراحه المشروط".
 
 

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