أصيب بقرص هوكي في رقبته... إبن الـ11 عاماً يفقد حياته بطريقة مأساوية!

توفي صبي، يبلغ من العمر 11 عاماً، في مقاطعة كيبيك الكندية، بطريقة مأساوية بعد أن أصيب بقرص في رقبته أثناء مشاركته في تدريب هوكي الجليد.وأعلنت شرطة سان أوستاش أن الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه علنا، أصيب بقرص الهوكي "أثناء مشاركته في تمرين منتظم"، وقضى معظم الأسبوع في العناية المركزة قبل أن يتوفى الجمعة.وقالت رابطة الهوكي الصغرى في سانت أوستاش، وفقًا لقناة سي تي في نيوز، إن مجتمع الهوكي المحلي "شعر بحزن عميق" بسبب الحادث.