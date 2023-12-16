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قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!

منوعات
2023-12-16 | 16:23
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قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
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قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!

قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!

كان تيموثي سميث، 59 عامًا، وهيرب سويلي، 55 عامًا، على بعد خمسة أشهر من الذكرى السنوية الثامنة لزواجهما عندما تم العثور على سميث ميتًا في شقة في أوكالا بولاية فلوريدا التي استأجرها الزوجان بالقرب من مسكنهما الرئيسي.

وكان سويلي في مكان الحادث عندما توصلت السلطات إلى هذا الاكتشاف الصادم. وادعى أن المسكن كان يستخدم لممارسة الجنس مع أشخاص آخرين، قائلا إن الزوجين كانا في زواج مفتوح. وكان صديق سميث وزميله السابق، تامي وارنر، في مكان الحادث أيضًا.

"ما زلت أشعر وكأنني أشعر بالصدمة في بعض الأحيان" ، يقول وارنر لمجلة PEOPLE، "لا يبدو الأمر حقيقيًا."

ويصف الأحباء سميث بأنه مستمع جيد وصديق عطوف ومحب. "لقد كان يعتني دائمًا بكل من حوله" ، تقول ساندي ريلز ، شقيقة سميث الصغرى، "وكان دائمًا يمزح وكان سريع البديهة."

لكن بعض أصدقاء سميث لم يشعروا بنفس الشعور تجاه الرجل الذي اختار أن يقضي حياته معه. يقول كاندي بيكر، صديق سميث: "لم يكن أحد منا ليصادق هيرب لولا تيم... كانت لديه شخصية قاسية حقا. لقد كان باردا جدا".

ولاحظت السلطات أيضًا أنه في مكان الحادث، زُعم أن سويلي لم يُظهر الكثير من المشاعر بعد العثور على زوجه ميتًا وكان "خاليًا من أي حزن أو يأس"، وفقًا لإفادة السبب المحتمل.

وعندما تم اكتشافه، تم خلع ملابس سميث من الخصر إلى الأسفل وكان لديه علامة ربط داكنة حول رقبته وصدمة حادة في وجهه وأعضائه التناسلية، كما تقول الإفادة الخطية، وقد عانى من كسر في العمود الفقري العنقي أثناء الهجوم. وتقول الشرطة أيضًا إن تقرير علم السموم كشف أنه تناول جرعة 30 ضعف الكمية الموصى بها من ديفينهيدرامين، العنصر النشط في بينادريل.

ويقول بيكر: "الآن بعد أن تم القبض عليه، بكيت أكثر مما بكيت منذ البداية، لأنني الآن لم أتمكن من الاتصال بتيم... كان هذا هو أول شخص أردت الاتصال به لأقول له: "لقد قبضنا عليه".

ووفقًا للإفادة الخطية، يُزعم أن التحقيق كشف أن سميث كان ضحية للعنف المنزلي في علاقته وكان على وشك الحصول على وظيفة جديدة في مقاطعة مختلفة – وهي وظيفة كان يعتزم الانتقال إليها من دون سويلي. كان سويلي أيضًا هو المستفيد من بوليصة التأمين على الحياة الخاصة بسميث والتي تبلغ قيمتها 333 ألف دولار.

ويشعر أصدقاء سميث وعائلته بالارتياح بعد الاعتقال، لكنهم ما زالوا يحاولون استيعاب ما تعلموه.

ويقول بيكر: "لم تكن لدي أي فكرة عن سوء المعاملة... كان تيم طيبًا ومحبًا للغاية - ليس فقط للأشخاص الذين يعرفهم، بل للغرباء. إذا نظرنا إلى الوراء، ربما كان ذلك لأنه كان يفتقر إلى الحب في المنزل، وهذا الجزء يكسر قلبي.".
 

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