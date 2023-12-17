الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مارك زوكربيرغ يسعى لبناء مملكته الخاصة... مجمّع ضخم بقيمة 270 مليون دولار وما يتضمنه خيالي!
منوعات
2023-12-17 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مارك زوكربيرغ يسعى لبناء مملكته الخاصة... مجمّع ضخم بقيمة 270 مليون دولار وما يتضمنه خيالي!
مارك زوكربيرغ يسعى لبناء مملكته الخاصة... مجمّع ضخم بقيمة 270 مليون دولار وما يتضمنه خيالي!
كشفت صحيفة "
ديلي ميل
" أن مارك زوكربيرغ يعمل على بناء أحد أكبر المنازل في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي التفاصيل، أعلنت الصحيفة البريطانية أن زوكربيرغ يخطط لبناء مجمع في هاواي، بقيمة 270 مليون دولار، يضم قصورًا متعددة وقرية بأكملها ومخبأ ضخم تحت الأرض مساحته 5000 قدم مربع.
وكان مؤسس فيسبوك الملياردير، البالغ من العمر 39 عامًا، قد اشترى وزوجته بريسيلا تشان 110 فدانًا من مزرعة السكر السابقة في الجزيرة في عام 2021، مما أضاف إلى ملكية الزوجين الفاخرة التي تبلغ مساحتها 1300 فدان بقيمة 100 مليون دولار.
وسيكون مشروعه الذي تبلغ تكلفته 270 مليون دولار واحدًا من أكبر الإنشاءات الشخصية على الإطلاق.
وكشفت الوثائق أن المنازل الفخمة ستشمل 30 غرفة نوم و30 حمامًا وقاعات مؤتمرات ومطبخًا صناعيًا ومصاعد متعددة.
وسيربط نظام نفق متقن تحت الأرض بين القصور، ويمتد المسار، الذي سيكون بمثابة مأوى، على مساحة 5000 قدم مربع ويضم مكتبة وفتحة للهروب.
ويحتوي المخبأ على أبواب عازلة للصوت مصنوعة من المعدن ومواد للحماية من التهديدات المحتملة، بما في ذلك القنابل.
ولن يضطر زوكربيرغ وضيوفه المحظوظين إلى القلق بشأن مغادرة المجمع لأي سبب من الأسباب، فالمملكة المكتفية ذاتيًا تحتوي على مصادر للطعام والمياه بالإضافة إلى كل وسائل الراحة التي يمكنك التفكير فيها، وفقاً لـ"ديلي ميل".
وكان مشروع مارك العقاري الفاخر في هاواي مليئًا بالجدل، حيث اتهم الناس مؤسس فيسبوك بـ "استعمار هاواي".
وتعتبر مملكة زوكربيرغ الفخمة خاصة للغاية، ففي عام 2016 بدأ في بناء جدار حجري يبلغ ارتفاعه 6 أقدام ويمتد على طول العقار بجوار طريق في مجتمع كيلويا شبه الريفي.
آخر الأخبار
منوعات
زوكربيرغ
لبناء
مملكته
الخاصة...
مجمّع
بقيمة
مليون
دولار
يتضمنه
خيالي!
التالي
تطبيق على الهاتف ساعده في النجاة من الموت...وهذه تفاصيل الحادثة!
قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-11-03
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
أخبار دولية
2023-11-03
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
0
منوعات
2023-11-01
سممت صديقها بعد ساعات من تلقيه ميراث بقيمة 30 مليون دولار... لن تصدقوا السبب!
منوعات
2023-11-01
سممت صديقها بعد ساعات من تلقيه ميراث بقيمة 30 مليون دولار... لن تصدقوا السبب!
0
آخر الأخبار
2023-10-22
العربية: مجلس التعاون الخليجي يعلن تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لأهل غزة
آخر الأخبار
2023-10-22
العربية: مجلس التعاون الخليجي يعلن تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لأهل غزة
0
أخبار دولية
2023-09-22
كندا تعلن عن مساعدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي
أخبار دولية
2023-09-22
كندا تعلن عن مساعدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:00
"لم يرغب في تناول الفطائر التي أعدتها"... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
منوعات
05:00
"لم يرغب في تناول الفطائر التي أعدتها"... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
0
منوعات
04:56
وصفها البعض بالـ"مجنونة"... لن تصدقوا ماذا اشترت لكلبيها في عيد الميلاد!
منوعات
04:56
وصفها البعض بالـ"مجنونة"... لن تصدقوا ماذا اشترت لكلبيها في عيد الميلاد!
0
منوعات
04:39
وفاة سباح ماهر غرقاً بطريقة غامضة... قضية أثارت الجدل في هذا البلد
منوعات
04:39
وفاة سباح ماهر غرقاً بطريقة غامضة... قضية أثارت الجدل في هذا البلد
0
منوعات
04:30
"لا أريد أن أترك أعود الى المنزل... لا أريد أن أبقى في قفص"... كلمات ابن الـ6 سنوات كشفت جريمة أهله وهذه التفاصيل!
منوعات
04:30
"لا أريد أن أترك أعود الى المنزل... لا أريد أن أبقى في قفص"... كلمات ابن الـ6 سنوات كشفت جريمة أهله وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:33
شبكة تقوم بتخزين وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق الناعمة وخلدة والاوزاعي
أمن وقضاء
04:33
شبكة تقوم بتخزين وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق الناعمة وخلدة والاوزاعي
0
منوعات
2023-12-15
"العشاء جاء مع "شهادة قتل""... أخذت ابنها إلى مطعم بمناسبة عيد ميلاده وهذا ما حصل معها! (فيديو)
منوعات
2023-12-15
"العشاء جاء مع "شهادة قتل""... أخذت ابنها إلى مطعم بمناسبة عيد ميلاده وهذا ما حصل معها! (فيديو)
0
أخبار دولية
11:31
باكستان تستخدم المطر الاصطناعيّ لمكافحة الضباب الدخانيّ
أخبار دولية
11:31
باكستان تستخدم المطر الاصطناعيّ لمكافحة الضباب الدخانيّ
0
فنّ
2023-12-16
أصالة نصري "جدّة" للمرّة الأولى... أوقفت حفلها وزفّت الخبر السعيد (فيديو)
فنّ
2023-12-16
أصالة نصري "جدّة" للمرّة الأولى... أوقفت حفلها وزفّت الخبر السعيد (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
08:00
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
08:00
على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية
أخبار لبنان
08:00
على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية
0
أخبار لبنان
07:51
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
أخبار لبنان
07:51
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
0
فنّ
05:55
حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم
فنّ
05:55
حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم
0
أخبار لبنان
05:48
في جونية... عدد من الغطاسين قاموا بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر
أخبار لبنان
05:48
في جونية... عدد من الغطاسين قاموا بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر
0
أخبار دولية
04:23
وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان
أخبار دولية
04:23
وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان
0
أخبار لبنان
04:07
الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة
أخبار لبنان
04:07
الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة
0
أخبار دولية
03:29
الكويت تودّع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أخبار دولية
03:29
الكويت تودّع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
0
أخبار دولية
14:45
نتنياهو: نحن في حرب وجودية وسنخوضها رغم الضغوط
أخبار دولية
14:45
نتنياهو: نحن في حرب وجودية وسنخوضها رغم الضغوط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:42
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
منوعات
15:42
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
2
أخبار دولية
11:08
أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على "طوفان الأقصى"
أخبار دولية
11:08
أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على "طوفان الأقصى"
3
منوعات
16:23
قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
منوعات
16:23
قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
4
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
5
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
6
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها
7
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
8
آخر الأخبار
15:01
نتنياهو: نسعى إلى تحقيق ردع لحزب الله في الشمال إما عن طريق عملية سياسية أو بوسائل أخرى
آخر الأخبار
15:01
نتنياهو: نسعى إلى تحقيق ردع لحزب الله في الشمال إما عن طريق عملية سياسية أو بوسائل أخرى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More