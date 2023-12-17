"لم يرغب في تناول الفطائر التي أعدتها"... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!

"لم يرغب في تناول الفطائر التي أعدتها"... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!







ووفقًا لبيان سابق صادر عن فرع جرائم القتل التابع لإدارة شرطة العاصمة يوم الاثنين، فقد استجابت الشرطة لمكالمة أبلغت عن حادث طعن في الساعة 3:40 مساءً، يوم الأحد وعثرت على شارون شوارتز البالغة من العمر 81 عامًا داخل منزلها في شمال غرب العاصمة مصابة بطعنات. وزعمت الشرطة أنه تم العثور على ستيفن شوارتز أيضًا داخل المنزل مصابًا "بجروح ألحقها بنفسه"، و فق ما نقل موقع ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 85 عامًا في واشنطن، بتهمة قتل زوجته طعنًا لأنه "لم يرغب في تناول الفطائر التي أعدتها"، وفقًا لبيان أصدره مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا يوم الخميس .ووفقًا لبيان سابق صادر عن فرع جرائم القتل التابع لإدارة شرطة العاصمة يوم الاثنين، فقد استجابت الشرطة لمكالمة أبلغت عن حادث طعن في الساعة 3:40 مساءً، يوم الأحد وعثرت على شارون شوارتز البالغة من العمر 81 عامًا داخل منزلها في شمال غرب العاصمة مصابة بطعنات. وزعمت الشرطة أنه تم العثور على ستيفن شوارتز أيضًا داخل المنزل مصابًا "بجروح ألحقها بنفسه"، و فق ما نقل موقع PEOPLE

وتم نقل شارون وستيفن إلى المستشفى حيث توفيت شارون. وبعد التحقيق في مكان الحادث، اتُهم ستيفن بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية وهو مسلح.



ووفقًا لشبكة سي بي إس نيوز، مثل ستيفن أمام القاضي عبر الفيديو يوم الخميس ودفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه. وجد القاضي سببًا محتملاً وستيفن محتجز من دون كفالة.



اشارة الى أن جلسة الاستماع المقبلة له ستحصل في 2 كانون الثاني.