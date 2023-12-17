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"لا أريد أن أترك أعود الى المنزل... لا أريد أن أبقى في قفص"... كلمات ابن الـ6 سنوات كشفت جريمة أهله وهذه التفاصيل!

"لا أريد أن أترك أعود الى المنزل... لا أريد أن أبقى في قفص"... كلمات ابن الـ6 سنوات كشفت جريمة أهله وهذه التفاصيل!







وتم القبض على داستن هوف، 35 عامًا، ويوروي شيه، 31 عامًا، يوم الجمعة، بعد أن أخبر طفل مسؤول المدرسة أنه لا يريد ترك المدرسة والعودة الى المنزل لأنه لا يريد أن يوضع في قفص، وفق ما نقل موقع



وأفاد WCJB أن الأطفال يبلغون من العمر 6 و 2 عامًا. نقلاً عن تقرير اعتقال، وأفاد المنفذ أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات أخبر معلمه أن هوف بنى قفصًا يتم وضعه فيه أثناء عمل شيه.



وأفاد المنفذ أيضًا أن القفص المزعوم للطفل البالغ من العمر 6 سنوات مصنوع من إطار سرير خشبي، وفقًا لتقرير الاعتقال.



ويُزعم أن الطفل تُرك في المنزل بمفرده أثناء حبسه في القفص، حسبما أفاد موقع WCJB، نقلاً عن تقرير الاعتقال.



وذكرت وسائل الإعلام أن كلاً من هوف وشيه هما عالمان بيولوجيان في الجامعة، مضيفة أنه تم وضعهما في إجازة إدارية.



وتم اتهام الوالدين بتهمتين تتعلقان بإساءة معاملة الأطفال وتهمة واحدة بإهمال الطفل.



وليس من الواضح ما إذا كان هوف أو شيه قد عينا محاميًا أو قدموا التماسًا.

قالت الشرطة إن عالمين متزوجين من جامعة فلوريدا متهمان بإساءة معاملة الأطفال بعد أن قالت السلطات إنهما احتجزا طفلين في قفص.وتم القبض على داستن هوف، 35 عامًا، ويوروي شيه، 31 عامًا، يوم الجمعة، بعد أن أخبر طفل مسؤول المدرسة أنه لا يريد ترك المدرسة والعودة الى المنزل لأنه لا يريد أن يوضع في قفص، وفق ما نقل موقع PEOPLE وأفاد WCJB أن الأطفال يبلغون من العمر 6 و 2 عامًا. نقلاً عن تقرير اعتقال، وأفاد المنفذ أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات أخبر معلمه أن هوف بنى قفصًا يتم وضعه فيه أثناء عمل شيه.وأفاد المنفذ أيضًا أن القفص المزعوم للطفل البالغ من العمر 6 سنوات مصنوع من إطار سرير خشبي، وفقًا لتقرير الاعتقال.ويُزعم أن الطفل تُرك في المنزل بمفرده أثناء حبسه في القفص، حسبما أفاد موقع WCJB، نقلاً عن تقرير الاعتقال.وذكرت وسائل الإعلام أن كلاً من هوف وشيه هما عالمان بيولوجيان في الجامعة، مضيفة أنه تم وضعهما في إجازة إدارية.وتم اتهام الوالدين بتهمتين تتعلقان بإساءة معاملة الأطفال وتهمة واحدة بإهمال الطفل.وليس من الواضح ما إذا كان هوف أو شيه قد عينا محاميًا أو قدموا التماسًا.