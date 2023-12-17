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وفاة سباح ماهر غرقاً بطريقة غامضة... قضية أثارت الجدل في هذا البلد
منوعات
2023-12-17 | 04:39
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وفاة سباح ماهر غرقاً بطريقة غامضة... قضية أثارت الجدل في هذا البلد
عثرت الشرطة على "جاك تشيشولم"، البالغ من العمر 21 عامًا، جثةً في منزل رفاقه في ولاية فلوريدا الأميركية، إلا أن أسباب وفاته اتّضح أنها غير قابلة للتفسير، بحسب تقرير الطبيب الشرعي.
وفي التفاصيل، كان "تشيشولم" سبّاحًا ماهرًا، وطالبًا في جامعة "نيوكاسل" يعيش مع عائلته في مدينة "بورفورد"، ويقضي فترات العطلة في ملجأ للسلاحف، حيث كان يعمل هناك لفترة شهر. كما لم يكن لدى "تشيشولم" أي علامات أو مشاكل صحية وعقلية طويلة الأمد.
وكشف الطبيب الشرعي "دارين سالتر" أن التحقيق الذي أجراه المعنيون في الولايات المتحدة توصل إلى أن "تشيشولم" قد غرق من دون تدخل أحد لإنقاذه.
وقال إن الشاب شوهد لآخر مرة حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر ولكن تم العثور عليه بعد ساعات غارقاً في حوض السباحة.
وكشف تشريح جثة "تشيشولم" عن وجود نزيف في عضلته اليسرى وبعض الخدوش في عينه اليسرى، والتي اعتبرها المسؤولون إصابات خفيفة، لتعود وتؤكد الإدارة المحلية لموقع "
ميرور
"، أن سبب الحادث هو الغرق.
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