وصفها البعض بالـ"مجنونة"... لن تصدقوا ماذا اشترت لكلبيها في عيد الميلاد!

اشترت سيدة تعمل في مجال العقارات هدايا بقيمة 400 جنيها إسترلينيا لكلبيها "أوتيس" و"فنسنت" بمناسبة عيد الميلاد، مقابل شرائها تذكرة بقيمة 25 جنيهًا إسترلينيًا لرؤية ممثل كوميدي، وقامت بإهدائها إلى زوجها جيري.

وفي التفاصيل، شرحت "جو وايد" في حديث لها مع موقع " ذا صن " الالكتروني، أنها كانت تتصفح أحد المتاجر المحلية الباهظة الثمن، ولم تستطع التحكم بإرادتها متخيلة الوجوه السعيدة في صباح عيد الميلاد. ولكن كانت المفاجأة أن الهدايا لم تكن لزوجها أو أطفالها حتى، بل كانت لكلبيها، حيث سيحصل الأطفال على 150 جنيهًا إسترلينيًا نقدًا وبعض الجوارب.

وحصل كل كلب على جورب خاص به كلعبة، وياقة مطابقة، وشجرة خاصة به، بتكلفة حوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا لكل كلب.

كما حصلا على تقويم ميلادي أو Christmas Calendar بقيمة 24 جنيهًا إسترلينيًا، من علامة تجارية فاخرة خاصة بالكلاب، في حين حصل الأطفال على تقويم من الشوكولا رخيص الثمن من المتجر المحلي.

وقد أنفقت وايد بالفعل الكثير على هدايا الكلبين، حيث اشتريت أيضًا بطانيات وقبعات عيد الميلاد وحتى الأطعمة اللّذيذة والألعاب.

وسيحصل الكلبان على جلسة عناية خاصة قبل عيد الميلاد. وبحلول العيد، سوف يستمتع كل منهما بمأدبة طعام مكونة من ثلاثة طيور.