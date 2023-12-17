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اكتشاف مرتبط بأكثر الحرائق الدموية في التاريخ... اعتُقد أنه "أخطبوط الخليج الأخضر" ولكن!
منوعات
2023-12-17 | 10:24
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اكتشاف مرتبط بأكثر الحرائق الدموية في التاريخ... اعتُقد أنه "أخطبوط الخليج الأخضر" ولكن!
اكتشف "تيم وولاك" وابنته "هينلي، خلال رحلة صيد روتينية في بحيرة "ميشيغان" بالولايات المتحدة، حطام سفينة مفقودة مرتبطة بأكثر الحرائق الدموية في تاريخ الولايات المتحدة، والتي فُقدت خلال حريق "البشتيغو الكبير" عام 1871.
وفي التفاصيل، اعتقد وولاك وهينلي في البداية، أنهما اكتشفا "أخطبوط الخليج الأخضر"، لكنهما علما في النهاية أنها كانت سفينة غارقة بعد البحث في النتائج التي توصل إليها، والحطام كان من السفينة "باركنتين" المسماة "جورج إل نيومان".
ووفق ما نقله موقع "
People
" الالكتروني، اتضح أن جورج إل نيومان كان يبحر في البحيرة مساء الثامن من تشرين الأول 1871، وعلى متنه بضائع من بلدة "ليتل سواميكو" عندما علقت وسط الدخان الكثيف الناتج عن حريق "البشتيغو العظيم"، حيث توفي أكثر من 1200 شخص في الحريق.
وقال "وولاك" إنه ما زال متأثرًا بالاكتشاف وأهميته، واعتقد أنه سيتوجب عليهما العثور على المزيد من المعطيات.
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