إعصار عنيف يجرف منزل عائلة بأكملها... وفي هذا المكان عُثر على الرضيع!

جرف الإعصار الذي اجتاح ولاية تينيسي يوم السبت الفائت، حيث بلغت سرعته 150 ميلاً في الساعة، طفل حديث الولادة من منزله، وتم العثور عليه حياً فوق شجرة.

وفي التفاصيل، مزّق الإعصار العنيف سقف منزل الأم "سيدني مور" حيث كانت تجلس مع عائلتها، وطار سرير الطفل في الهواء. وعُثر على الرضيع البالغ من العمر 4 أشهر، حياً ومعلقاً على شجرة قريبة من المنزل.

وقالت مور لموقع " ميرور " البريطاني، أن طفلها كان متمسكًا بالسرير طوال الوقت، قبل أن يلقيهم الإعصار في أماكن قريبة من المنزل.

ويُذكر أن جميع أفراد أسرة مور نجوا من الإعصار، ولكن تعرض منزلهم وممتلكاتهم لخسارة كاملة.