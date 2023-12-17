بعد فسخ علاقتها بشاب مصري... ثمانينية تريد "رجلاً جديداً" وهذه تطورات حياتها العاطفية

تنتقل المسنّة أيريس جونز، والتي تبلغ من العمر 84 عامًا، مؤخرًا من علاقة إلى أخرى بعد أن تركها حبيبها المصري "محمد إبراهيم"، والذي يبلغ من العمر 37 عامًا، للانتقال مع امرأة مسنة جديدة في منطقة أخرى.

وتوضح جونز لموقع " ميرور " البريطاني، أن إبراهيم انتقل من منزلها الصغير في ويستون إلى منزل المرأة الأخرى في ليدز، مدعيةً أنها لم تشعر بالغيرة أو الندم.

وفي التفاصيل، لم تدع جونز ذلك يعيقها في حين أصبحت تعيش قصة حب جديدة، قائلةً إنها تريد "رجلاً جديدًا لعيد الميلاد".

وأضافت أنها تتحدث بالفعل مع رجل جميل في ويلز، ويبلغ من العمر 76 عامًا، وما زال أصغر سنًا ويتحدثان عن كل شيء سويًّا، وتصفه بالـ"متعلم جدًا والمثير للاهتمام".

ويأتي هذا التبدل بعد قضائها مع ابراهيم حياة غرامية ديناميكية، ونشرهما تفاصيل مصورة عن حياتهما الجنسية إلى العالم قبل أن تسوء الأمور بين الاثنين ويعلنا عن انفصالهما في الأشهر الماضية.