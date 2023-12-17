فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!

قام أحد موظفي مجلس الشيوخ "مايس تشيروبسكي" بنشر مقطع فيديو يظهر رجلين يمارسان الجنس في غرفة الاستماع في المجلس، حيث قامت الشرطة "بالتحقق" من الفيديو الذي حصلت عليه صحيفة "ديلي كولر" ونشرته.

ووفق ما نقله موقع " فوكس نيوز " الالكتروني، كان يعمل تشيروبسكي في مكتب السيناتور الديمقراطي "بن كاردن"، وادعى أنه تعرض للهجوم بسبب من أحب أجندته السياسية، ووضح أنه لن يقلل من احترام مكان عمله أبدًا.

وأصدر مكتب "بن كاردن" لاحقًا بيانًا أعلن فيه أن "تشيروبسكي" لم يعد موظفاً في مجلس الشيوخ الأميركي.

وقالت شرطة الكابيتول الأميركية إنها لا تستطيع تأكيد التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الموجودين في الفيديو ولكنها ما زالت في صدد البحث والتحقيق.