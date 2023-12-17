الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
منوعات
2023-12-17 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
قام أحد موظفي مجلس الشيوخ "مايس تشيروبسكي" بنشر مقطع فيديو يظهر رجلين يمارسان الجنس في غرفة الاستماع في المجلس، حيث قامت الشرطة "بالتحقق" من الفيديو الذي حصلت عليه صحيفة "ديلي كولر" ونشرته.
ووفق ما نقله موقع "
فوكس نيوز
" الالكتروني، كان يعمل تشيروبسكي في مكتب السيناتور الديمقراطي "بن كاردن"، وادعى أنه تعرض للهجوم بسبب من أحب أجندته السياسية، ووضح أنه لن يقلل من احترام مكان عمله أبدًا.
وأصدر مكتب "بن كاردن" لاحقًا بيانًا أعلن فيه أن "تشيروبسكي" لم يعد موظفاً في مجلس الشيوخ الأميركي.
وقالت شرطة الكابيتول الأميركية إنها لا تستطيع تأكيد التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الموجودين في الفيديو ولكنها ما زالت في صدد البحث والتحقيق.
آخر الأخبار
منوعات
مجلس الشيوخ
مايس تشيروبسكي
نشر
مقطع فيديو
رجلين
يمارسان الجنس
غرفة الاستماع
المجلس
الشرطة.
التالي
مارك زوكربيرغ يسعى لبناء مملكته الخاصة... مجمّع ضخم بقيمة 270 مليون دولار وما يتضمنه خيالي!
قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية ١٧-١٢-٢٠٢٣
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية ١٧-١٢-٢٠٢٣
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-12-16
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-12-16
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2023
0
أخبار لبنان
2023-12-16
الصادق للـLBCI: المجلس النيابي أثبت أمس أنه قادر على المحافظة على لبنان
أخبار لبنان
2023-12-16
الصادق للـLBCI: المجلس النيابي أثبت أمس أنه قادر على المحافظة على لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:46
بعد فسخ علاقتها بشاب مصري... ثمانينية تريد "رجلاً جديداً" وهذه تطورات حياتها العاطفية
منوعات
11:46
بعد فسخ علاقتها بشاب مصري... ثمانينية تريد "رجلاً جديداً" وهذه تطورات حياتها العاطفية
0
منوعات
11:30
إعصار عنيف يجرف منزل عائلة بأكملها... وفي هذا المكان عُثر على الرضيع!
منوعات
11:30
إعصار عنيف يجرف منزل عائلة بأكملها... وفي هذا المكان عُثر على الرضيع!
0
منوعات
10:24
اكتشاف مرتبط بأكثر الحرائق الدموية في التاريخ... اعتُقد أنه "أخطبوط الخليج الأخضر" ولكن!
منوعات
10:24
اكتشاف مرتبط بأكثر الحرائق الدموية في التاريخ... اعتُقد أنه "أخطبوط الخليج الأخضر" ولكن!
0
منوعات
05:00
"لم يرغب في تناول الفطائر التي أعدتها"... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
منوعات
05:00
"لم يرغب في تناول الفطائر التي أعدتها"... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـLBCI في جولة على المعارض الفنية التي يمكن زيارتها في فترة العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـLBCI في جولة على المعارض الفنية التي يمكن زيارتها في فترة العيد
0
أخبار لبنان
06:01
قبلان: ما جرى في مجلس النواب بخصوص الأمن بيّن الحريص من غيره
أخبار لبنان
06:01
قبلان: ما جرى في مجلس النواب بخصوص الأمن بيّن الحريص من غيره
0
منوعات
2023-12-13
اغتصب شابة نائمة في القطار أمام الركاب ولاحق سيدتين إلى منزلهما...وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-13
اغتصب شابة نائمة في القطار أمام الركاب ولاحق سيدتين إلى منزلهما...وهذه التفاصيل!
0
آخر الأخبار
12:18
معلومات الـLBCI: غارة إسرائيلية شُنّت على منزل في عيتا الشعب وتوجّه سيارات الإسعاف إلى المنزل المُستهدف
آخر الأخبار
12:18
معلومات الـLBCI: غارة إسرائيلية شُنّت على منزل في عيتا الشعب وتوجّه سيارات الإسعاف إلى المنزل المُستهدف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
بكاسين ترتدي زينة العيد.. وجولة للـ lbci بين طاحونة الضيعة وكنيستها
تقارير نشرة الاخبار
14:10
بكاسين ترتدي زينة العيد.. وجولة للـ lbci بين طاحونة الضيعة وكنيستها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ماذا عن التطورات في الجنوب اللبنانيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ماذا عن التطورات في الجنوب اللبنانيّ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف ستكون مواجهات الدور الـ16 من قرعة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف ستكون مواجهات الدور الـ16 من قرعة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
انتخابات للمجالس المحلية في العراق الإثنين وتنافس ٌ ضمن المكوّنين الشيعي والسنّي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
انتخابات للمجالس المحلية في العراق الإثنين وتنافس ٌ ضمن المكوّنين الشيعي والسنّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
غضب الأميركيين المسلمين من بايدن…ما خطورته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
غضب الأميركيين المسلمين من بايدن…ما خطورته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـLBCI في جولة على المعارض الفنية التي يمكن زيارتها في فترة العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـLBCI في جولة على المعارض الفنية التي يمكن زيارتها في فترة العيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تغرق قريبا أنفاق غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تغرق قريبا أنفاق غزة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
2
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
3
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
4
أمن وقضاء
07:07
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
أمن وقضاء
07:07
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
5
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
6
منوعات
12:00
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
منوعات
12:00
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
7
رياضة
17:15
توم لوكيير قائد فريق لوتون تاون يتعرض لسكتة قلبية خلال المباراة التي جمعته بنادي بورنموث... وهذا وضعه الصحي! (فيديو)
رياضة
17:15
توم لوكيير قائد فريق لوتون تاون يتعرض لسكتة قلبية خلال المباراة التي جمعته بنادي بورنموث... وهذا وضعه الصحي! (فيديو)
8
أخبار دولية
11:35
الجيش الاسرائيلي يقول إنه عثر على أكبر نفق حفر تحت قطاع غزة
أخبار دولية
11:35
الجيش الاسرائيلي يقول إنه عثر على أكبر نفق حفر تحت قطاع غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More