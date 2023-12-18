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اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!

اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!







وكان الفستان عبارة عن فستان حريري من ثمانينيات القرن التاسع عشر، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وقد عثرت عليه سارة ريفرز كوفيلد في مركز تجاري عتيق في ولاية ماين في عام 2013.



وبعد الفحص الدقيق، اكتشفت ريفرز كوفيلد الملاحظات المكتوبة بخط اليد داخل جيب سري مخيط في طبقات التنورة، وفق ما نقل موقع



وكانت الملاحظات غامضة، وتحتوي على أسطر نصية مليئة بكلمات تبدو عشوائية.



وعلى سبيل المثال، يقرأ سطر واحد "Bismark, omit, leafage, buck, bank."



ونشرت ريفرز كوفيلد اكتشافها عبر الإنترنت، على أمل الحصول على بعض المساعدة في فك رموز الرسالة.



وخلال تلك الفترة، اقترح متابعوها على الإنترنت إمكانية كتابة الرسائل في برقية.



ونظرًا لإيجاز الرسائل وطبيعتها المتقطعة، بالإضافة إلى الملابس التي تعود إلى الوقت الذي أصبح فيه إرسال البرقيات شكلاً شائعًا من أشكال التواصل، فقد بدا هذا التقدم واعدًا.



ومع ذلك، ظل معنى الرسائل لغزا لمدة 10 سنوات أخرى.



وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "إن تشفير الملابس الحريرية، كما أصبح معروفًا، اعتبره خبراء ومحبو التشفير الهواة في كل أنحاء العالم واحدًا من أفضل 50 رمزًا غير قابل للحل في العالم".



وحدث تقدم كبير عندما أدرك واين تشان، الباحث في جامعة مانيتوبا، الذي يحل الرموز كهواية، أن الكلمات المشفرة الموجودة في الملاحظات كانت مشابهة لتلك التي يستخدمها فيلق الإشارة بالجيش الأميركي لمناقشة الطقس.



وهذا العصر هو الذي أشار إليه تشان على أنه "زمن مضى عندما كان التلغراف إيذانًا بعصر جديد للأرصاد الجوية التشغيلية".



ولتأكيد هذا الارتباط بين التلغراف وتشفير الملابس الحريرية، تمكن تشان من الاطلاع على نسخة PDF من كتاب رموز تلغراف الطقس من عام 1892 والمتاح حاليًا في مكتبة NOAA المركزية في سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند.



وتم نشر الكتاب الذي يحمل عنوان "رمز الطقس" من قبل مكتب الطقس التابع لوزارة الزراعة الأميركية.



وقام تشان أيضًا بفحص موارد NOAA الأخرى، مما ساعده على التأكد من أن الرسائل كانت من محطات الأرصاد الجوية لخدمة الإشارة أو المحطات التي أرسلت وترجمت برقيات مشفرة حول الطقس، في الولايات المتحدة وكندا.



وعلم أن كل سطر في الرسائل يحتوي على رموز حول ملاحظات الطقس في مواقع معينة.



على سبيل المثال، كان السطر "Bismark, omit, leafage, buck,bank" يعني ما يلي، وفقًا لـ NOAA:



Bismark: بسمارك، إقليم داكوتا (في داكوتا الشمالية حاليًا)

omit: 56 فهرنهايت الضغط الجوي: 0.08 بوصة زئبق (وفقًا لـ NOAA، تم إرسال الجزء الكسري فقط من قيمة الضغط تلغرافًا، ما لم تكن المحطة غرب خط الطول 97 أو كان الضغط أقل من 29.4 بوصة زئبقية أو أعلى من 30.38 بوصة زئبقية). في هذه الحالة، كانت القراءة الفعلية 30.08 زئبق.

leafage: 32 درجة فهرنهايت وقت المراقبة: 10:00 مساءً

BUCK حالة الطقس: صافي الأمطار: لا يوجد اتجاه الرياح: شمال

Bank: سرعة الرياح الحالية: 12 ميلا في الساعة الغروب: واضح



واكتشف تشان أيضًا أن ملاحظات الطقس تم إجراؤها في 27 أيار 1888.



أما المرأة التي كتبت الرسائل المشفرة وارتدت الفستان الحريري البني فلا أحد يعرفها.



واتبع تشان دليلاً محتملاً إلى مكتب خدمة الإشارة في واشنطن، لكنه وصل إلى طريق مسدود، مما ترك المرأة التي تقف وراء الرسائل لغزًا … في الوقت الحالي. داخل جيب سري لفستان حريري بني، تم اكتشاف أوراق قديمة تحتوي على رسائل مكتوبة بالرموز بعد إخفائها لأكثر من 100 عام.وكان الفستان عبارة عن فستان حريري من ثمانينيات القرن التاسع عشر، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وقد عثرت عليه سارة ريفرز كوفيلد في مركز تجاري عتيق في ولاية ماين في عام 2013.وبعد الفحص الدقيق، اكتشفت ريفرز كوفيلد الملاحظات المكتوبة بخط اليد داخل جيب سري مخيط في طبقات التنورة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وكانت الملاحظات غامضة، وتحتوي على أسطر نصية مليئة بكلمات تبدو عشوائية.وعلى سبيل المثال، يقرأ سطر واحد "Bismark, omit, leafage, buck, bank."ونشرت ريفرز كوفيلد اكتشافها عبر الإنترنت، على أمل الحصول على بعض المساعدة في فك رموز الرسالة.وخلال تلك الفترة، اقترح متابعوها على الإنترنت إمكانية كتابة الرسائل في برقية.ونظرًا لإيجاز الرسائل وطبيعتها المتقطعة، بالإضافة إلى الملابس التي تعود إلى الوقت الذي أصبح فيه إرسال البرقيات شكلاً شائعًا من أشكال التواصل، فقد بدا هذا التقدم واعدًا.ومع ذلك، ظل معنى الرسائل لغزا لمدة 10 سنوات أخرى.وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "إن تشفير الملابس الحريرية، كما أصبح معروفًا، اعتبره خبراء ومحبو التشفير الهواة في كل أنحاء العالم واحدًا من أفضل 50 رمزًا غير قابل للحل في العالم".وحدث تقدم كبير عندما أدرك واين تشان، الباحث في جامعة مانيتوبا، الذي يحل الرموز كهواية، أن الكلمات المشفرة الموجودة في الملاحظات كانت مشابهة لتلك التي يستخدمها فيلق الإشارة بالجيش الأميركي لمناقشة الطقس.وهذا العصر هو الذي أشار إليه تشان على أنه "زمن مضى عندما كان التلغراف إيذانًا بعصر جديد للأرصاد الجوية التشغيلية".ولتأكيد هذا الارتباط بين التلغراف وتشفير الملابس الحريرية، تمكن تشان من الاطلاع على نسخة PDF من كتاب رموز تلغراف الطقس من عام 1892 والمتاح حاليًا في مكتبة NOAA المركزية في سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند.وتم نشر الكتاب الذي يحمل عنوان "رمز الطقس" من قبل مكتب الطقس التابع لوزارة الزراعة الأميركية.وقام تشان أيضًا بفحص موارد NOAA الأخرى، مما ساعده على التأكد من أن الرسائل كانت من محطات الأرصاد الجوية لخدمة الإشارة أو المحطات التي أرسلت وترجمت برقيات مشفرة حول الطقس، في الولايات المتحدة وكندا.وعلم أن كل سطر في الرسائل يحتوي على رموز حول ملاحظات الطقس في مواقع معينة.على سبيل المثال، كان السطر "Bismark, omit, leafage, buck,bank" يعني ما يلي، وفقًا لـ NOAA:Bismark: بسمارك، إقليم داكوتا (في داكوتا الشمالية حاليًا)omit: 56 فهرنهايت الضغط الجوي: 0.08 بوصة زئبق (وفقًا لـ NOAA، تم إرسال الجزء الكسري فقط من قيمة الضغط تلغرافًا، ما لم تكن المحطة غرب خط الطول 97 أو كان الضغط أقل من 29.4 بوصة زئبقية أو أعلى من 30.38 بوصة زئبقية). في هذه الحالة، كانت القراءة الفعلية 30.08 زئبق.leafage: 32 درجة فهرنهايت وقت المراقبة: 10:00 مساءًBUCK حالة الطقس: صافي الأمطار: لا يوجد اتجاه الرياح: شمالBank: سرعة الرياح الحالية: 12 ميلا في الساعة الغروب: واضحواكتشف تشان أيضًا أن ملاحظات الطقس تم إجراؤها في 27 أيار 1888.أما المرأة التي كتبت الرسائل المشفرة وارتدت الفستان الحريري البني فلا أحد يعرفها.واتبع تشان دليلاً محتملاً إلى مكتب خدمة الإشارة في واشنطن، لكنه وصل إلى طريق مسدود، مما ترك المرأة التي تقف وراء الرسائل لغزًا … في الوقت الحالي.