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"اعتقدت انني أسمع أصواتاً في رأسي"... كانت تعمل في منزلها عندما سمعت عطسة خفيفة :هذا ما اكتشفته في شجرة الميلاد!

"اعتقدت انني أسمع أصواتاً في رأسي فقط"... كانت تعمل في منزلها عندما سمعت عطسة خفيفة :هذا ما اكتشفته في شجرة الميلاد!





وقالت بريت إنغرام، 29 عامًا، وهي مديرة تسويق إعلامي مقرها في دالاس فورت وورث بولاية تكساس، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، إنها كانت تنهي بعض أعمالها في المنزل عندما سمعت عطسة خفيفة.



"واصلت العمل معتقدة أنني ربما أسمع أشياء في رأسي فقط"، وفق ما قالت: "ثم سمعت ذلك مرة أخرى مع بعض أصوات الصرير الأخرى".



وقالت في البداية إنها اعتقدت أن قطتها جلبت فأرًا، أو أن بعض القطط الصغيرة دخلت منزلها بطريقة ما، وفق ما نقل موقع



وقالت إنغرام، إن بعد النظر تحت أريكتها وخلف ستائرها، عثرت أخيرًا على مصدر الضجيج الغامض.



"بينما كنت جالسة خلف أريكتي، نظرت إلى اليسار ورأيت ذيله فقط"، قالت: "ذيل طويل عارٍ يشبه ذيل الفئران".



"توقفت ونظرت إلى الأعلى نوعًا ما ورأيت كرة كبيرة من الفراء الرمادي تتنفس."



شقت إنغرام طريقها حول مقدمة الشجرة وحددت موقع الجاني - الأبوسوم.



وقالت إنغرام إنها تواصلت مع صديقة متطوعة في الحياة البرية وإعادة التأهيل، ولكن نظرًا لتأخر الوقت وعدم تلقي المتطوعين لمكالمات ليلية، شاركت الصديقة بعض الخطوات حول أفضل السبل لإزالة المخلوق من شجرتها ومنزلها.



وأوضحت إنغرام أن صديقتها أخبرتها أنها ستكون قادرة على سحب الأبوسوم من الشجرة، لكن الأمر أصبح تحديًا أكبر مما توقعته.



وقالت: "بدأت أحاول إخراجه، لكنه كان متمسكاً بفروع الأشجار... كان لديه بعض القوة لأنه كان كبيرا."



وكانت إنغرام ترتدي قفازات لحماية نفسها من الحيوان حيث قامت بازالة كل من أصابعه على حدى من الفروع لتحريره من شجرة عيد الميلاد.



وبمجرد انتشال إنغرام المخلوق من الشجرة، خرج من يديها وركض تحت أريكتها.



وأضافت: "لقد ركض خلف الشجرة تحت الأريكة الأخرى وواصلت تحريكه، وكان يفعل ذلك مرارًا وتكرارًا".



وقالت إنغرام إنها دفعت الأريكة جانبًا أخيرًا وتمكنت من التقاط الأبوسوم تحت ذراعها تمامًا "مثل قطة أو كلب"



وقالت إن الأبوسوم كان يظهر أسنانه، ولكن لم يكن هناك هسهسة.



وتمكنت الشابة من تهدئة الحيوان قبل وضعه خارج باب منزلها وإطلاقه في الحي.



وأكدت إنغرام أنها لم تشعر بالذعر بعد العثور على الحيوان، لكنها أرادت "تقييم سلوكه" وبذل كل ما في وسعها للتأكد من أنه آمن.



وهي من محبي الحيوانات ولديها العديد من الحيوانات الأليفة، بما في ذلك ثلاثة كلاب واثنين من الثعابين وتنين ملتح وقطة.



ووثقت اللحظة التي عثرت فيها على الأبوسوم وشاركتها على تيك توك، وحصل الفيديو على ما يقرب من 6.6 مليون مشاهدة.



وقالت إنها تعتقد أن الحيوان ربما كان داخل منزلها لمدة يومين على الأقل قبل أن تجده، على الرغم من أنها غير متأكدة من كيفية دخوله.



#christmas #opossum ♬ original sound - Brett @brettbratt359 Up close and personal with the christmas possum 🎄 #possum اشتهرت امرأة من تكساس على نطاق واسع بعد أن التقطت اللحظة التي وجدت فيها "ضيفًا غير مدعو" مختبئًا في شجرة عيد الميلاد الخاصة بها.وقالت بريت إنغرام، 29 عامًا، وهي مديرة تسويق إعلامي مقرها في دالاس فورت وورث بولاية تكساس، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، إنها كانت تنهي بعض أعمالها في المنزل عندما سمعت عطسة خفيفة."واصلت العمل معتقدة أنني ربما أسمع أشياء في رأسي فقط"، وفق ما قالت: "ثم سمعت ذلك مرة أخرى مع بعض أصوات الصرير الأخرى".وقالت في البداية إنها اعتقدت أن قطتها جلبت فأرًا، أو أن بعض القطط الصغيرة دخلت منزلها بطريقة ما، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقالت إنغرام، إن بعد النظر تحت أريكتها وخلف ستائرها، عثرت أخيرًا على مصدر الضجيج الغامض."بينما كنت جالسة خلف أريكتي، نظرت إلى اليسار ورأيت ذيله فقط"، قالت: "ذيل طويل عارٍ يشبه ذيل الفئران"."توقفت ونظرت إلى الأعلى نوعًا ما ورأيت كرة كبيرة من الفراء الرمادي تتنفس."شقت إنغرام طريقها حول مقدمة الشجرة وحددت موقع الجاني - الأبوسوم.وقالت إنغرام إنها تواصلت مع صديقة متطوعة في الحياة البرية وإعادة التأهيل، ولكن نظرًا لتأخر الوقت وعدم تلقي المتطوعين لمكالمات ليلية، شاركت الصديقة بعض الخطوات حول أفضل السبل لإزالة المخلوق من شجرتها ومنزلها.وأوضحت إنغرام أن صديقتها أخبرتها أنها ستكون قادرة على سحب الأبوسوم من الشجرة، لكن الأمر أصبح تحديًا أكبر مما توقعته.وقالت: "بدأت أحاول إخراجه، لكنه كان متمسكاً بفروع الأشجار... كان لديه بعض القوة لأنه كان كبيرا."وكانت إنغرام ترتدي قفازات لحماية نفسها من الحيوان حيث قامت بازالة كل من أصابعه على حدى من الفروع لتحريره من شجرة عيد الميلاد.وبمجرد انتشال إنغرام المخلوق من الشجرة، خرج من يديها وركض تحت أريكتها.وأضافت: "لقد ركض خلف الشجرة تحت الأريكة الأخرى وواصلت تحريكه، وكان يفعل ذلك مرارًا وتكرارًا".وقالت إنغرام إنها دفعت الأريكة جانبًا أخيرًا وتمكنت من التقاط الأبوسوم تحت ذراعها تمامًا "مثل قطة أو كلب"وقالت إن الأبوسوم كان يظهر أسنانه، ولكن لم يكن هناك هسهسة.وتمكنت الشابة من تهدئة الحيوان قبل وضعه خارج باب منزلها وإطلاقه في الحي.وأكدت إنغرام أنها لم تشعر بالذعر بعد العثور على الحيوان، لكنها أرادت "تقييم سلوكه" وبذل كل ما في وسعها للتأكد من أنه آمن.وهي من محبي الحيوانات ولديها العديد من الحيوانات الأليفة، بما في ذلك ثلاثة كلاب واثنين من الثعابين وتنين ملتح وقطة.ووثقت اللحظة التي عثرت فيها على الأبوسوم وشاركتها على تيك توك، وحصل الفيديو على ما يقرب من 6.6 مليون مشاهدة.وقالت إنها تعتقد أن الحيوان ربما كان داخل منزلها لمدة يومين على الأقل قبل أن تجده، على الرغم من أنها غير متأكدة من كيفية دخوله.