وضعت عددا هائلا من الغرسات التكنولوجية في جسدها... إليكم قصتها الغريبة!

في اليوم العالمي للغة العربية... إليكم أبرز الأخطاء الشائعة الّتي نقع فيها يومياً (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية... إليكم أبرز الأخطاء الشائعة الّتي نقع فيها يومياً (فيديو)

"اعتقدت انني أسمع أصواتاً في رأسي"... كانت تعمل في منزلها عندما سمعت عطسة خفيفة :هذا ما اكتشفته في شجرة الميلاد!