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في اليوم العالمي للغة العربية... إليكم أبرز الأخطاء الشائعة الّتي نقع فيها يومياً (فيديو)

ماريا عقيقي الكاتب: ماريا عقيقي
منوعات
2023-12-18 | 05:41
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في اليوم العالمي للغة العربية... إليكم أبرز الأخطاء الشائعة الّتي نقع فيها يومياً (فيديو)
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في اليوم العالمي للغة العربية... إليكم أبرز الأخطاء الشائعة الّتي نقع فيها يومياً (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، قدّم الإعلامي يزبك وهبي بعض المعلومات القيّمة عن اللغة العربية والأخطاء الشائعة الّتي يتم الوقوع فيها لغوياً.
 
بدايةً، هل كنتم تعرفون أن اللغة العربية هي من أصعب لغات العالم؟
 
بحسب تصنيفات الأمم المتحدة، تأتي اللغة العربية في المرتبة الثالثة ضمن لائحة أصعب لغات العالم وذلك بعد اللغتين الصينية واليونانية.
 
هل كنتم تعلمون أن عدد كلمات اللغة العربية هو 12 مليون كلمة، فيما العدد بالإنكليزية لا يتخطى المليون كلمة؟
 
وأشار الإعلامي يزبك وهبي إلى بعض الأخطاء الشائعة الّتي يتم تداولها خلال التكلم أو الكتابة باللغة العربية الفصحى. 
 
ومن أبرز الأمثلة المُستخدمة هي مَلف وليس مِلف، بعيداً من وليس بعيداً عن، الوفيَات وليس الوفِيات، الكَهرَباء وليس الكهرُباء، مِساحة وليس مَساحة، مَسافة وليس مِسافة. 
 
وأضاف قائلاً إن كلمة "كافة" تأتي بعد الاسم وليس قبله. مثال: "بحث معه الأمور كافة".
 
كما تُقال كلمة مُذكَرة وليس مُذكِرة وذلك الأن "المذكَرة" هي الفتاة المُتشبهة بالذكور وبالتالي فهي كلمة تُستخدم بشكل خاطئ.  
 
وفي ظلّ الحرب الراهنة بين غزة واسرائيل، يتم التداول بجملة "القصف بمدفعية الهون" إنما الكلمة الصحيحة هي الهاون، لأن القذيفة تسقط من مسافة عالية نحو الأرض، وذلك مثل الهاون الّذي يتم فيه طحن الثوم في البيت. 
 

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